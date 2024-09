Oslo Maraton samler 100.000: Ruter advarer om forsinkelser i helgen

Av Eline Lurud Dahl/NTB

Over 23.000 deltakere skal løpe gjennom Oslos gater. Startstreken, og målstreken, befinner seg på Rådhusplassen. Den 21,1 kilometer lange ruta strekker seg gjennom flere av hovedstadens mer populære gater.

Løperne skal blant annet innom Karl Johans gate, Prinsens gate og Grensen.

Løpsleder Edwin Ingebrigtsen kan opplyse til NTB at de forventer at omkring 100.000 mennesker kommer til å oppholde seg på og rundt Rådhusplassen i forbindelse med løpet.

– La bilen stå

Dette går naturlig nok hardt utover trafikken i hovedstaden. Ingebrigtsen opplyser at de har prøvd så godt de kan å informere om avvikene i trafikken, og at de har sendt ut over 100.000 meldinger til de som blir direkte eller indirekte berørt av at veiene stenges.

– Vi oppfordrer folk til å gjøre seg kjent med avvikene og la bilen stå på lørdag hvis man kan, sier Ingebrigtsen.

Han påpeker at det kan bli ekstra utfordrende i år, nå som Ring 1 er stengt.

– Det er klart at det nok kan oppleves krevende å ferdes i Oslo med bil dersom man må. Derfor oppfordrer vi flest mulig til å bruke beina, sykle, eller sjekke Ruter-appen. T-banen går jo som normalt, så det er nok det aller lureste, sier løpslederen.

– Kommer til å ha en påvirkning

Totalt seks trikkelinjer og tolv bybusslinjer får omkjøring, i tillegg til to regionbusser. Endringene settes i sving allerede klokken 5 om morgenen, og vil ikke gå tilbake til normalen før klokken 22 lørdag kveld. I tillegg til omkjøringene må man regne med at det går litt tregere enn vanlig.

– Det kan veldig fort bli forsinkelser. Det kommer til å være masse folk i byen og det kommer til i ha en påvirkning, sier pressetalsperson Øystein Dahl Johansen i Ruter til NTB.

Han oppfordrer, i likhet med Ingebrigtsen, til å ta T-bane om man har mulighet, da alle T-banelinjer vil gå som normalt. Det er dog ikke satt inn ekstra T-bane-avganger for å avlaste, opplyser han.

Han anbefaler samtidig å holde seg oppdatert i Ruter-appen på hvilke endringer som gjelder og om din holdeplass er betjent.

– Man bør også kanskje beregne litt ekstra tid. Det er ventet en god del folk, da kan reisen ta litt lengre tid enn vanlig, avslutter han.

