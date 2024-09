Vålerenga-børsen: El-Abdellaouis suksessoppskrift

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

MAGNUS SJØENG – 6: Blir testet etter en halvtime, men er våken og holder buret rent til pause. Så gjør en kanskje sin beste redning denne sesongen ti minutter ut i andre omgang når han er lynraskt oppe med venstrehånda i nærmeste hjørne. Klarer dog ikke stoppe Sanel Bojadzic’ heading som sender Bryne tilbake i matchen, men har en ny, viktig redning med rundt fem minutter igjen å spille.

CHRISTIAN BORCHGREVINK – 4: Veldig nær å sende VIF i ledelsen med et skudd i stolpen. Har ikke helt stilt inn innleggsfoten verken i åpent spill eller på dødball. Slår flere upresise cornere og baller fra høyrekanten.

AARON KIIL OLSEN – 5: Spiller solid i en tøff bortekamp, men taper duellen når Bojadzic setter inn 1–1 for vertene.

SEBASTIAN JARL – 5: Gjør en veldig god førsteomgang både med og uten ball. Fortsetter ikke like sterkt etter pause.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 5: Gjør et kjempeforarbeid som setter opp motsatt back Borchgrevink på en stor sjanse midtveis i første omgang. Løser ellers det meste bra. Ut etter 74 minutter.

HENRIK BJØRDAL – 4: Klarer ikke sette veldig stort preg på matchen. Får en god sjanse etter 79 minutter, men setter avslutningen utenfor. Langt fra hans beste match denne sesongen.

FIDEL BRICE AMBINA – 5: Fortsetter sin gode form og opptrer igjen solid som Vålerengas anker. Gjør sjelden feil, spiller gjennom ledd og styrer spillet.

CARL LANGE – 4: Involvert i det meste som skapes fremover på banen for VIF i første omgang. Mindre markant etter pause. Ut etter 74 minutter.

JONES EL-ABDELLAOUI – 6: Kommer seg ikke helt til sin rett til å begynne med, og får også et gult kort før pause. Så gjør han slik han har gjort en rekke ganger denne sesongen: Drar seg inn fra høyrekanten og skyter med venstrefoten – i kassa. Flott avslutning som sørger for VIF-ledelse etter en drøy times spill. Hans ellevte scoring for sesongen. Ut etter 74 minutter.

MUAMER BRAJANAC – 5: Får to digre sjanser i løpet av matchens første 17 minutter. Gjør en god og viktig jobb i duellspillet for Vålerengas ledermål.

PETTER STRAND – 5: Har et spektakulært forsøk med brassespark før pause, men er ellers litt anonym i første omgang. Får assist på El-Abdellaouis scoring, og kommer seg til en enorm sjanse i sluttminuttene. Ut etter 86 minutter.

Simen Juklerød, Magnus Bech Riisnæs, Elias Hagen og Ola Kamara spilte for lite til å bli vurdert.

Les også: Vålerenga tar grep i støtteapparatet: – Et viktig fagfelt (+)