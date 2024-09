Vålerengas seiersrekke stoppet av Bryne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Serieledernes toppscorer denne sesongen, Jones El-Abdellaoui, dro seg inn fra høyrekanten og prikket inn ledermålet etter en drøy times spill. Men bare fire minutter etter vingens ellevte scoring for sesongen utlignet Bryne.

Innbytter Sanel Bojadzic stanget inn 1–1 på imponerende vis forbi Magnus Sjøeng i VIF-buret, og herfra maktet verken Bryne eller VIF å finne veien til vinnermålet. Dermed endte det uavgjort, og Vålerenga topper fortsatt tabellen ni poeng over Bryne.

– Det er en tøff arena å komme til. Bryne har vært sterke hjemme og vi ser at de trykker oss når de har litt momentum her. De er farlige på dødballer og innlegg. Når vi tillater dem det, så gjør vi det vanskelig for oss selv, sier Vålerenga-trener Geir Bakke til TV 2.

Les alt om Vålerenga her!

– Jeg er litt skuffet over at vi ikke klarer å drive andreomgangen på våre premisser. Vi er litt upresise og får brudd imot. Vi får si oss fornøyde med ett poeng.

El-Abdellaoui forteller om tøff bortekamp.

– Jeg synes det er en ganske jevn og fin kamp. Jeg synes vi spiller en bedre førsteomgang enn andreomgang. Spillet blir litt som de ønsker i stedet etter pause. Alt i alt er det to lag som spiller en god kamp, sier VIF-toppscoreren til TV 2.

VIF har fortsatt ikke tapt siden 16. mai. Nå venter Kjetil Rekdals Aalesund tirsdag kveld. AaFK slo Kongsvinger hele 5–1 tidligere lørdag.

Les også: VIF-børsen