HamKam ydmyket Lillestrøm med 5-0 på Briskeby

Hjemmelaget showet og utnyttet feil på feil i de bakre rekkene til Kanarifuglene. Hele fire ganger måtte Lillestrøms keeper Stefan Hagerup plukke ballen ut av nettet i 1. omgang.

På tampen av 2. omgang gned de det inn da Brynjar Ingi Bjarnason la på til 5-0.

Lillestrøm fikk rundjuling.

– Vi raknet totalt. Vi henger ikke i hop. Det må et mirakel til, sa kaptein Ruben Gabrielsen til TV 2.

Lillestrøms midlertidige trener David Nielsen var oppgitt i pauseintervjuet med rettighetshaver.

– Det var 45 forferdelige minutter av oss i måten vi forsvarte oss på.

Lillestrøms hadde helt glemt at det er noe som heter markering og slapp HamKam lett til gang etter gang.

Mål på mål

Det var backene som fikk HamKam i føringen etter 11 minutters spill. Vidar Ari Jónsson slo et nydelig innlegg mot bakre stolpe, og der dukket Vegard Kongsro opp og headet ballen i mål i kamp med to Lillestrøm-forsvarere.

Bare fem minutter senere kom mål nummer to. Et fint angrep endte i mye klabb og babb før spissen Mohamed Ofkir ble kreditert sin første seriescoring for sesongen. Det skjedde i hans sjuende kamp for HamKam.

I det 34. minuttet kom nummer tre for hjemmelaget, og ydmykelsen var total for tafatte Lillestrøm. En totalt umarkert Moses Mawa kunne enkelt bredside inn 3-0 i det lengste hjørnet fra kort hold.

På overtid i 1. omgang scoret venstreback Vegard Kongsro for annen gang. Igjen var forsvarsspillet til Lillestrøm mer eller mindre fraværende, og Kongsro nikket umarkert inn nummer fire for dagen.

Bedre

HamKam var det beste laget også etter pause. Lillestrøm hang ikke sammen, og spillerne var ikke flinke til å hjelpe hverandre i stressende situasjoner. Da ble det enda et mål i det 89. minutt.

HamKams tre poeng gjorde at de bykset opp til 8.-plass på tabellen. 28 poeng på 23 kamper gjør at det begynner å lukte fornyet kontrakt for de grønne og hvite fra Hamar.

Lillestrøm er havnet helt nederst på tabellen med sine 21 poeng. Effekten av at David Nielsen ble hentet inn som midlertidig trener har uteblitt, men det er langt fra kjørt for Lillestrøm med sju serierunder igjen. Det er bare åtte poeng opp til 7.-plassen før søndagens kamper.

NB: HamKams Vidar Ari Jónsson ble sendt til sykehuset for en sjekk etter en knallhard duell med Markus Karlsbakk midtveis i 1. omgang.

