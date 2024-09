Magnus Carlsen med klar Russland-beskjed

Uttalelsen kom da han torsdag mottok prisen som tidenes beste sjakkspiller av Det internasjonale sjakkforbundet (Fide), melder VG og NRK.

Carlsen fikk torsdag trofeet på scenen av den russiske Fide-presidenten Arkadij Dvorkovitsj, som tidligere har vært visestatsminister i Russland. Det var her nordmannen kom med budskapet.

– Jeg er selvsagt glad for å få denne prisen. Personlig mener jeg fremdeles Garry Kasparov har hatt en bedre karriere enn hva jeg har hatt, men jeg forstår hvorfor jeg fikk denne prisen. Men jeg vil si, til ære for Garry, at jeg er sikker på at han ville grepet muligheten til å fraråde å slippe det russiske og det belarusiske sjakkforbundet inn igjen. Så det er det jeg også vil gjøre, sa Carlsen fra scenen.

Denne helgen er det Fide-kongress i Budapest. Her er det kommet forslag om at Russland og Belarus skal tas inn i varmen av Fide igjen – etter at de ble utestengt etter Russlands invasjon av Ukraina.

Det norske sjakkforbundet har allerede besluttet at de ved en eventuell avstemning vil stemme mot forslaget om å slippe de to forbundene tilbake.

