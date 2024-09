Kjemperedninger reddet uavgjort for Arsenal borte mot Atalanta

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kampens øyeblikk kom få minutter inn i andreomgangen. Thomas Partey hadde forært vertene et straffespark, og fra elleve meter skulle Mateo Retegui sørge for hjemmejubel.

Raya ville det annerledes, og keeperen holdt Arsenal inne i kampen med to kjappe redninger. Først strakk han seg ned i hjørnet, før han lynkjapt kom seg opp på beina igjen og reddet returen.

– For noen fenomenale prestasjoner. Den andre redningen er jo sinnssyk. Det er en av de villeste redningene jeg har sett på lang, lang tid, utbrøt Jesper Mathisen på TV 2s sending.

Det sørget til slutt for ett poeng til Arsenal, som er inne i en tøff uke. Søndag spilte de derby mot Tottenham, og kommende søndag står blant andre Erling Braut Haaland på motsatt banehalvdel når Arsenal møter Manchester City til storoppgjør i Premier League.

Martin Ødegaard gikk glipp av torsdagens oppgjør med skade. Nordmannen tråkket over i landskampen mot Østerrike 9. september og kommer trolig til å være ute i flere uker.

Atalanta spilte torsdag sin første kamp i Champions League siden 2021. Bergamo-klubben kvalifiserte seg til turneringen som europaligamestere, men fjerdeplassen i Serie A ville også gitt en Champions League-plass.

Arsenal tok seg til Europas gjeveste turnering for andre på rad da de forrige sesong ble nummer to i Premier League. London-klubben røk i fjor for Bayern München i kvartfinalen i Champions League.

Les også: Wirtz med historisk måldobbel da Leverkusen pangåpnet i Champions League