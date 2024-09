Wirtz med historisk måldobbel da Leverkusen pangåpnet i Champions League

Xabi Alonsos menn valset over nederlenderne før pause, og Florian Wirtz, Álex Grimaldo og et selvmål av Timon Wellenreuther sørget for at det sto 0-4 på resultattavla etter 45 minutter.

Stortalentet Wirtz sto for to av scoringene og ble med det den første tyske spilleren til å score to eller flere mål i Champions League-debuten. Det melder statistikktjenesten Opta.

Leverkusen tok det pent etter hvilen, og vertene hang bedre med i banespillet. Den solide ledelsen sørget likevel for at det aldri var tvil om hvem som skulle juble for seier.

Neste runde tar Leverkusen imot Milan på eget gress. Kampen spilles 1. oktober.

Alonsos mannskap kvalifiserte seg til turneringen etter å ha blitt seriemestere i Tyskland. Leverkusen tapte ikke en eneste kamp i verken cupen eller ligaen sist sesong, men røk 0-3 i europaligafinalen for italienske Atalanta.

