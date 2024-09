Rüdiger frelste Real Madrid som slet med å slå Stuttgart hjemme

Den tyske stopperveteranen raget over to motspillere på et hjørnespark fra Luka Modric i det 83. minutt og stusset inn vinnermålet i kampen mot klubben der han innledet sin seniorkarriere. På overtid la innbytter Endrick på til 3-1.

Rüdiger var i fokus flere ganger. I første omgang filmet han seg til et straffespark som ble omgjort etter VAR-titting, og på overtid holdt han på å gi Stuttgart strafe da han var hardhendt i en duell med El Bilal Touré.

Etter en målløs første omgang der Stuttgart hadde både de fleste og største sjansene, tok det bare 21 sekunder av den andre omgangen før Real Madrid ledet.

Fra midt på egen halvdel slo Aurélien Tchouameni en bakromspasning som Stuttgart-back Maximilian Mittelstädt forgjeves prøvde å avskjære. Rodrygo kunne storme i fullt firsprang nedover høyresiden, og han serverte Mbappé et nesten ferdigscoret innlegg som det bare var å sette i tomt mål.

Både Mbappé og Vinicius Junior hadde store sjanser til å øke ledelsen, men Stuttgart ga seg ikke, og spissen Deniz Undav nikket inn utligningsmålet i det 68. minutt. Etter et hjørnespark fra Fabian Rieder spilte Jamie Leweling ballen inn igjen foran mål, og Undav overlistet Thibaut Courtois med et perfekt hodestøt.

Mbappé har etter mange mesterligaskuffelser med Paris Saint-Germain ambisjon om endelig å få løfte den store pokalen med klubben som har vunnet turneringen over dobbelt så mange ganger som noen annen. Det ble seier i første kamp.

Frisk start

Stuttgart er med i mesterligaen for første gang på 15 sesonger, men laget gikk rett i strupen på hjemmelaget som i vår vant turneringen for 15. gang.

Allerede etter to minutter måtte Courtois ta fram den første av flere flotte redninger, og etter halvspilt første omgang hadde Stuttgart hatt 70 prosent ballbesittelse og et halvt dusin store sjanser.

Leweling (to ganger), Enzo Millot (to ganger), Angelo Spiller og Undav hadde muligheter til å sende Stuttgart foran, men Courtois kom i veien gang på gang. Millot skjøt forbi keeper da han ble spilt gjennom av Undav, men også rett utenfor lengste stolpe.

Real Madrid ville selvsagt være med på leken og spilte seg inn i kampen etter en famlende start. Plutselig var det hjemmelaget som presset, og Mbappé satte Alexander Nübel på et par prøver Stuttgart-keeperen besto.

I det 28. minutt fikk Stuttgart sjansen til å kontre tre mot to, og Undav prøvde skuddfoten. Ballen endret retning på Dani Carvajal og falt ned på tverrliggeren bak Courtois.

Omgjorde straffe

Fem minutter senere pekte dommer Umut Meler på straffemerket etter at Rüdiger kastet seg ned og strek av smerte etter en duell med Mittelstädt på et Real-hjørnespark, men TV-bildene viste at det neppe var kontakt mellom de to. Etter en tur ved VAR-skjermen omgjorde dommeren beslutningen.

Første omgang ebbet ut uten mål, men med fortsatt skyhøy underholdningsverdi, etter at lagene slapp unna med hver sin grove forsvarsfeil. Først serverte Lucas Vazquez gjestene en stor kontringssjanse med en hårreisende tversoverpasning, så mistet Stiller ballen til Jude Bellingham i eget felt. Ingen av lagene greide å omsette gaven i scoring.

I stedet sprakk Mbappé nullen bare sekunder ut i den andre omgangen. Rett etter var han nær å doble ledelsen fra det som så veldig ut som offsideposisjon, og i det 59. minutt skjøt Vinicius Junior i tverrliggeren på jakt etter 2-0-målet.

Stuttgart ga seg ikke, og Leweling tvang Courtois til en ny god redning før gjestene slo tilbake med utligningsmålet. På 1-1 sto kampen og vippet, men det var Real Madrid og Rüdiger som skulle få juble til slutt.

