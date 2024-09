Aston Villa vant i mesterligacomebacket – nylig avdød klubblegende hyllet

Shaw døde av skadene etter et fall tidligere i måneden, 63 år gammel. Han spilte på Aston Villa-laget som i 1982 gikk helt til topps i den gjeveste europacupen. Villa har ikke deltatt der på 41 år, men tirsdag var klubben tilbake.

Tielemans sendte gjestene i ledelsen i første omgang og feiret med å peke på sitt draktnummer åtte, som også Shaw bar for Birmingham-laget.

Villa hadde få problemer i bortekampen mot Young Boys, og Jacob Ramsey og Amadou Onana noterte seg også for mål i seieren. Ramseys mål var en skikkelig gavepakke fra Young Boys-forsvaret. Villa kjørte til tider over sin sveitsiske motstander og kunne vunnet med atskillig større sifre, til tross for at Young Boys var best i første fase av oppgjøret.

For første gang skal mesterligaen spilles som en liga i stedet for med gruppespill, og hvert lag skal møte åtte forskjellige motstandere.

Aston Villa skal i neste mesterligarunde møte storklubben Bayern München hjemme. Young Boys får en uhyre tøff oppgave mot Barcelona i Spania.

