Liverpool våknet etter tidlig kalddusj i Milano – feide over Milan

Liverpool-trener Arne Slot fylte 46 år og så ut til å få en tung kveld da Christian Pulisic sendte Milan i ledelsen etter bare 167 sekunder.

Liverpool spilte seg deretter mer med i kampen og hadde etter hvert full kontroll mot seier og tre poeng. Stopperduoen Ibrahima Konate og Virgil van Dijk samt Dominik Szoboszlai scoret målene.

Liverpool og Milan har tidligere møttes i to mesterligafinaler. I 2005 spilte lagene en legendarisk finale da Liverpool, med John Arne Riise på laget, vendte fra 0-3 til seier etter straffesparkkonkurranse. Milan fikk revansj med seier i 2007.

For første gang skal mesterligaen spilles som en liga i stedet for med gruppespill, og hvert lag skal møte åtte forskjellige motstandere.

Liverpool skal ta imot Bologna i neste CL-runde, mens Milan møter Leverkusen borte.

Norsk dommer

Norske Espen Eskås fikk oppdraget med å lede storkampen i motehovedstaden Milano. Han hadde med seg Jan Erik Engan og Isaak Elias Skjeseth Bashevkin som assistenter, mens Kristoffer Hagenes var fjerdedommer. Det norske dommerteamet gjennomførte alt i alt en god kamp.

Milan satte gjestene under press med en gang og fikk belønning allerede før tre minutter var spilt. Pulisic drev lenge med ballen og kom seg inn i boksen. Der fikk han mye tid og banket vertene i ledelsen.

Liverpool kom mer med etter kalddusjen, og etter 23 minutter slo Trent Alexander-Arnold et presist frispark som Konate videresendte i mål. Milan-keeper Mike Maignan feilbedømte og bommet da han kom ut for å fange ballen.

Ung keeperdebutant

Like før pause skulle på ny en dødball gi uttelling for de for dagen svartkledde gjestene. Kostas Tsimikas slo inn, der kaptein Van Dijk ventet og stanget ballen i mål.

Med til historien hører det at Mohamed Salah traff tverrliggeren to ganger, mens Diogo Jota misbrukte en god mulighet fra kloss hold før hvilen.

Tidlig i 2. omgang måtte keeper Maignan forlate banen med skade etter å ha slitt også i den første omgangen. Inn kom 19 år gamle Lorenzo Torriani til sin debut for A-laget.

Etter 67 minutter måtte han se ballen fyke forbi seg etter et forrykende Liverpool-angrep. Cody Gakpo ble spilt fri på kanten og kjempet seg inn i feltet. Der slo han ballen inn til Szoboszlai som pirket den i nettet.

