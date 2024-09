Fire Kane-mål da Bayern München scoret ni ganger mot Dinamo Zagreb

Vincent Kompany ledet Bayern i mesterligaen for første gang, og det ble en sjelden målfest.

Etter et drøyt kvarter trodde Serge Gnabry at han hadde gitt Bayern ledelsen, men VAR annullerte for offside. Samtidig oppdaget man en forseelse mot Aleksandar Pavlovic, så det ble straffespark i stedet, og Kane gjorde 1-0.

Raphaël Guerreiro og Michael Olise økte ledelsen hver sin gang i første omgang.

Ved pause måtte Bayern-keeper Manuel Neuer byttes ut med skade, og reserven Marko Rog slapp inn to reduseringsmål med ett minutters mellomrom. Bruno Petkovic og Takuya Ogiwara sørget for ny spenning på 3-2 etter 50 minutter.

Kane og Olise punkterte kampen en gang til, og deretter satte Kane inn to nye straffespark slik at ledelsen var oppe i 7-2. Bayern ga seg ikke med det, og Leroy Sané og Goretzka tegnet seg også på scoringslista før marerittet var over for gjestene.

I en annen kamp vant Sporting Lisboa 2-0 over Lille i en kamp der gjestenes Angel Gomes ble utvist før pause. Viktor Gyökeres og Zeno Debast scoret målene.

