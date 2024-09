Noah Holm snøt pappa for livsviktig seier da LSK og RBK spilte uavgjort

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lillestrøm tar seg forbi Odd på bedre målforskjell, og etter 22 spilte kamper er avstanden opp til trygg grunn to poeng.

I tre av de fire neste seriekampene venter HamKam (borte), Odd (hjemme) og Haugesund (hjemme) for kanarifuglene. Alle er i likhet med LSK i faresonen på nedre del av tabellen.

Rosenborg misbrukte på sin side en gylden sjanse til å ta seg helt opp i ryggen på bronseplasserte Molde. Erling Moes mannskap har 37 poeng og ligger foran Brann på bedre målforskjell. Tre poeng bak følger RBK og Fredrikstad.

1-1 på Åråsen betød samtidig slutten på RBKs imponerende seiersrekke. Den stanset på fire kamper, og inneholdt blant annet en knusende 4-0-seier mot LSK for tomme tribuner på Lerkendal.

– Noen ting varer evig

Snaue ti minutter ut i bataljen på Åråsen sendte spydspiss Thomas Lehne Olsen vertene foran. Et godt slått innlegg fra Vebjørn Hoff fant pannebrasken til Espen Garnås, som med et godt hodestøt fikk avsluttet mot mål.

Mikkel Konradsen Ceïde fikk avverget avslutningen, men returen havnet i beina til Lehne Olsen, som hamret inn 1-0.

– Noen ting varer evig. Du kan snakke om tabellsituasjonen. Du kan snakke om tapsrekker, og du kan snakke om et formsterkt Rosenborg. Dette er Åråsen. Det er Lillestrøm, og det er dødballer. Da blir det farlig. De er så tunge, og det er så mye vilje, utbrøt TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

Scoringen var Lehne Olsens første siden 2-3-tapet mot Strømsgodset 17. august.

– Det sto skrevet i stjernene

Drøyt fem minutter før pause satt utligningen etter praktfullt RBK-angrep. En offensiv Adrian Pereira prikket Noah Holm foran mål, som med en sylfrekk berøring brakte balanse i regnskapet.

– Har du sett på maken? Vi er like langt. For et mål. Det sto skrevet i stjernene, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Like før pause fikk Lehne Olsen en alle tiders mulighet til å sende vertene foran igjen etter en forsvarsblemme fra Pereira, men spissen hamret skuddet over. Også Holm fikk en stor sjanse til å score sitt andre før hvilen, men spissen fikk ikke presset et godt slått innlegg mellom stengene.

Etter pause var begge lagene farlig frampå, men det endte 1-1 på Åråsen. Like før slutt sto LSK-målvakt Stefan Hagerup i veien for en god heading fra Ole Sæter.

Søndagens oppgjør i Lillestrøm ble utsatt med noen få minutter på grunn av store mengder røyk på banen etter blussfyring. Også etter vertenes 1-0-scoring måtte oppgjøret stanses i en kort periode, og Åråsen-speakeren annonserte over høyttaleren at spillet kunne bli stanset opp blussbruken ikke opphørte.

