Frustrert Castro reddet Brann-poeng mot nedrykkstruede Sandefjord

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Felix Horn Myhre har spilt godt for Brann denne sesongen og fikk nylig belønning i form av plass i landslagstroppen. Den takket han for med å score i Norges seier over Østerrike tidligere denne uken.

Søndag var han tilbake i aksjon for Brann og utlignet etter en halvtime. Da hadde Stefan Ingi Sigurdarson sendt Sandefjord i ledelsen.

I annen omgang scoret Loris Mettler for Sandefjord. Lenge så det ut til å bli kampen siste mål, men Castro ville det annerledes.

– Det var dårlig, men vi får ett poeng likevel. Det er selvfølgelig deilig å score, men det var en tung dag. Vi må bare få med oss alle poengene vi kan, sa Castro til TV 2.

– Godkjent

Kaptein Fredrik Pallesen Knudsen hadde et litt annet syn på prestasjonen.

– Ut fra forutsetningene med at vi har alle backene i klubben ute med skade, synes jeg det er godkjent. Vi slipper kanskje inn litt enkle mål, men totalt sett er jeg veldig fornøyd.

Brann ligger à poeng med Molde på tredjeplassen, og det skiller tre poeng opp til Viking. Brann og Molde har én kamp mindre spilt enn rogalendingene.

For Sandefjord skiller det nå ett poeng ned til direkte nedrykk, men Sandefjord har én kamp mindre spilt enn lagene rundt.

– Det føles ut som to tapte poeng da de scorer på overtid der, sa Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard.

Sandefjord gjester Tromsø i neste kamp, mens Brann skal ta imot KFUM Oslo.

Les også: Moesgaard om KFUM-tapet: – Bakoverfotball gir baklengsmål (+)

Dyngeland på plass

Målvakt Mathias Dyngeland startet noe overraskende for Brann etter at han måtte melde forfall til landslagssamlingen nylig.

Det ble også fra Brann-hold opplyst at han ikke kom til å trene med klubben denne uken.

– Noen ganger oppstår det ting som er viktigere enn fotballen, sa sportslig leder i Brann, Per-Ove Ludvigsen, om situasjonen.

Dyngeland og Brann fikk en sur start på kampen da Sigurdarson sendte vertene i føringen etter ni minutter. Jakob Dunsby spilte fri spissen som satte ballen mellom beina på Branns sisteskanse.

Les også: Rasende Isnes utvist da nedrykkstruede FKH og Strømsgodet delte poengene

Utligning på tampen

Etter en halvtime fikk Horn Myhre ballen på 17 meter. Han la den så til rette og fyrte en markkryper i hjørnet med venstrefoten.

– Han er den mest brennhete i norsk fotball akkurat nå, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

I annen omgang var Dunsby igjen servitør da han headet ballen til en umarkert Mettler, og sveitseren styrte den inn i målet.

Brann skapte farligheter mot slutten, og på overtid satt den da Castro på flott vis curlet ballen i mål.

Les også: Felix Horn Myhre på sin debutreise: – Ullern og VIF var viktige steg (+)

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 22

Sandefjord – Brann 2-2 (1-1)

Jotun Arena, 4144 tilskuere

Mål: 1-0 Stefán Ingi Sigurdarson (9), 1-1 Felix Horn Myhre (30), 2-1 Loris Mettler (65), 2-2 Niklas Castro (90).

Dommer: Christian Moen, Løvenstad.

Gult kort: Stian Kristiansen, Hans Erik Ødegaard, Loris Mettler, Sandefjord.

Sandefjord (4-3-3): Hugo Keto – Filip Loftesnes-Bjune, Fredrik Berglie, Stian Kristiansen, Christopher Cheng – Loris Mettler, Filip Ottosson, Marcus Melchior (Sander Risan Mørk fra 87.) – Jakob Dunsby (Elias Jemal fra 73.), Stefán Ingi Sigurdarson (Alexander Ruud Tveter fra 73.), Eman Markovic.

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Eivind Helland, Fredrik Pallesen Knudsen, Rasmus Holten (Mads Sande fra 65.), Ruben Kristiansen – Sander Kartum (Ulrik Mathisen fra 64.), Emil Kornvig (Sakarias Opsahl fra 79.), Felix Horn Myhre – Ole Didrik Blomberg, Aune Heggebø (Bård Finne fra 45.), Niklas Castro.

Øvrige resultater: Odd – Tromsø 1-0, Haugesund – Strømsgodset 0-0, Sandefjord – Brann 2-2, Sarpsborg – Kristiansund 0-2. Viking – KFUM Oslo 1-0, Molde – Fredrikstad 6-1.

---