Lyn tok første seier på fem kamper – Hellum berget seieren på tampen

Jan Halvor Halvorsen tok med seg sitt Lyn-lag tilbake til Fosshaugene Campus, der han trente Sogndal i to sesonger tidlig på 2000-tallet, og det var et kjent og kjært Lyn-lag som til slutt skulle ta sin første seier på fire kamper i det første oppgjøret etter landslagspausen.

Gjestene fikk kampens første mulighet etter åtte minutters spill, da Daniel Schneider viste fram pasningsfoten og prikket Herman Solberg Nilsen på venstrekanten. Han slo ballen inn i midten til Jacob Hanstad, men kantspillerens avslutning gikk rett på Sogndal-keeper Lars Jendal.

Lyn trillet mye ball i starten, og hadde ganske god kontroll på oppgjøret. Ti minutter senere var det Bjørntvedt Olsen som fikk en mulighet etter nok et innlegg fra Solberg Nilsen, men Martin Sjølstad plasserte seg godt og blokkerte Lyn-toppscorerens volleyforsøk på direkten.

Sjansefattig oppgjør

Lyn fortsatte å dominere kampen, og ti minutter før pause var det stopper Daniel Schneider som dro opp et raid fra egen banehalvdel. Det førte til et frispark som Bjørntvedt Olsen skjøt i muren, før ballen ble liggende for Julius Skaug. Midtbanemannen fikk kjapt avgårde et skudd, men det gikk meteren utenfor.

Sekundet før pause fikk Solberg Nilsen en god skuddmulighet etter at Sogndal stanget ut et innlegg fra backkollega Jørgen Sjøl. Venstrebackenes Messi klarte imidlertid ikke å plassere ballen under tverrliggeren, og da gikk lagene i garderoben på 0-0 etter en ganske kraftig Lyn-dominans.

Lite skjedde det første kvarteret etter pause også, da Daniel Schneiders linsetrøbbel var det største spenningsmomentet. Sogndal hadde litt mer ball, og kom seg til et par skuddmuligheter fra kanten av 16-meteren, uten at det bød på noe særlig større problemer for Lyns del.

Lyn fant veien til nettmaskene

Begge lag slet med å skape de store sjansene etter hvilen, men etter halvspilt andre omgang kom Hanstad til avslutning etter at Johansen la et innlegg fra Solberg Nilsen tilbake til kantspilleren som skjøt rett på Lyn-keeper Lars Jendal fra seks-sju meter.

Ti minutter før slutt fikk Sell nok en mulighet på corner, da innbytter Lagzhaouis corner traff Bjørntvedt Olsen på bakerste stolpe. Han slo den inn igjen i midten, der Sell headet mot mål, men ballen ble reddet av en Sogndal-spiller på vei mot mål.

Fem minutter før slutt fant Lyn endelig veien til nettmaskene, og det var innbytterne som gjorde det. Salim Lagzhaoui kom på et fint initiativ inn i Sogndal-boksen etter en corner, og la den inn til Jacob Hanstad. Han sleivet ballen videre, og traff Andreas Hellum alene midt foran mål, og innbytteren sørget for Lyn-seier to-tre minutter etter at han ble kastet innpå banen for nettopp å avgjøre kampen.

Sogndal hevet seg og presset på for utligning i sluttminuttene, men Lyn holdt unna og tok sin første seier siden utklassingen av Stabæk i starten av august. Hellum ga Lyn tre poeng med sin første scoring for A-laget siden uavgjort-kampen mot Vålerenga på Ullevaal i april. Lyn klatret med det inn på femteplass. Neste kamp for Lyn nå er borte mot Levanger onsdag 25. september.

---

Kampfakta

Obosligaen, runde 22

Sogndal – Lyn 0-1 (0-0)

Fosshaugane, 1754 tilskuere

Mål: 0-1 Andreas Hellum (86.)

Gule kort: Jesper Robertsen, Martin Høyland, Daniel Arrocha, Sogndal. Even Bydal, Lyn.

Dommer: Ali al Hatam (Skreia IL)

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Jørgen Sjøl, William Sell, Daniel Schneider, Herman Solberg Nilsen – Adrian Berntsen (Salim Lagzhaoui fra 65.), Even Bydal, Julius Skaug – Anders Bjørntvedt Olsen, Mathias Johansen (Andreas Hellum fra 83.), Jacob Hanstad (Malvin Ingebrigtsen fra 90.)

---