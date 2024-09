Blummenfelt dropper Tour de France-plan – satser mot nytt OL

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi vil gi det en siste sjanse, sier Blummenfelts trener Olav Aleksander Bu til sykkelnettstedet Velo.

Discovery omtalte saken først i Norge.

30 år gamle Blummenfelt vant OL i Tokyo i 2021, men skuffet med en 12.-plass i Paris-lekene tidligere i år. Det var i Paris at treneren Bu sa til TV 2 at det var «90 prosent sannsynlig» at Blummenfelt skulle satse på sykling neste år.

Da var det ambisiøse målet gul trøye i Tour de France på sikt.

– Til tross for resultatene i Paris er vi mer selvsikre på at det er mulig å gå tilbake fra ironman til OL, forklarer Bu.

Blummenfelt vant et overlegent EM-gull i Ironman i august.

