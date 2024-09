EM-håpet lever for U21-gutta tross stygt tap hjemme mot Italia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Roma-spilleren Tommaso Baldanzi scoret alle målene som sendte Italia seks poeng foran Norge på tabellen.

Latvia ga Norge en håndsrekning ved å greie 2-2 i Irland. Irene er dermed bare to poeng foran Norge før de to siste rundene i november. Norge spiller borte mot Irland og hjemme mot Tyrkia, mens Irland i siste runde skal til Italia.

De tre beste toerne får EM-billett, mens de seks øvrige skal ut i omspill om de tre siste plassene.

Som Ståle Solbakken i mandagens nasjonsligakamp brukte Jan Peder Jalland en 4-4-2-formasjon fra start, og som Solbakken måtte han legge om til 4-5-1 for å få defensiv kontroll. I U21-kampen skjedde det allerede etter 25 minutter, på stillingen 0-1.

Som A-landslaget mistet også U21-laget sin kaptein med et overtråkk. Sivert Mannsverk måtte sette seg ned på overtid i den første omgangen, etter en duell med Giovanni Fabbian. Ajax-spilleren måtte støttes av banen slik Martin Ødegaard ble det på Ullevaal.

Derimot greide ikke U21-laget å kopiere bestelaget og avgjøre kampen i sin favør, selv om Norge presset på for utligning i første snaue halvtime av 2. omgang.

Vakkert mål

Hjemmelaget innledet kampen friskt, og det var spilt bare et halvt minutt da Joel Mvuka raidet forbi et par italienere og fyrte løs fra 20 meter. Ballen gikk rett utenfor.

Det var likevel Italia som skulle ta ledelsen tidlig, og det etter vakkert spill i det 10. minutt. En hælflikk fra Pio Esposito havnet hos Wilfried Gnonto, som spilte Baldanzi gjennom. Han plasserte iskaldt ballen i hjørnet utenfor Sander Tangviks rekkevidde.

Norge slet spillemessig, og Jalland la etter hvert om til 4-5-1 ved å flytte Isak Hansen-Aarøen ned som indreløper.

Norge var ikke uten muligheter i den første omgangen: I det 17. minutt brøt Seedy Jatta gjennom på kant og rundet keeper, men vinkelen ble for spiss for avslutning, og forsøket på å finne en lagkamerat havnet i beina på en italiener.

I det 21. minutt spilte Mannsverk fram Arnstad, som gikk ned mellom to italienere i boksen. Dommeren vinket spillet videre.

I det 34. minutt raidet Marius Broholm på høyresiden og fant Hansen-Aarøen med et fint innlegg, men han traff ikke ordentlig med hodestøtet, og ballen gikk utenfor.

Seks minutter senere raidet Mannsverk og var i ferd med å få en god skuddsjanse da han ble revet ned av Italia-stopper Diego Coppola, som ble straffet med gult kort.

Langt under

– Dette har vært langt under det vi håpet på. Det eneste positive er at vi skaper sjanser. Vi må komme tettere i dem og være mer aggressive i presset, sa Jalland til TV 2.

Han fikk se laget sitt ta fatt i kampen etter sidebytte. I det 51. minutt nikket Robin Østrøm over fra god posisjon på innlegg fra Thelo Aasgaard, som var god da han erstattet Mannsverk.

Fire minutter senere fyrte Kristian Arnstad løs fra distanse, og keeper Sebastiano Desplanches måtte gjøre et tigersprang for å få fingrene på ballen og vippe den rundt stolpen.

I det 60. minutt prøvde Aasgaard seg med en frekkis fra kanten. Han vippet ballen i en høy bue mot lengste kryss, og keeper måtte strekke seg for å slå til corner.

Mot slutten raknet det. Først skjøt innbytter Niccolò Pisilli i stolpen, så fikk Baldanzi to ganger ganske fritt rom for det som ble to varke skudd til 0-2 og 0-3.

