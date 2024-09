Norges U21-lag med viktig 1-0-seier over Latvia – kaptein Kristian Arnstad avgjorde

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ni minutter inn i 2. omgang ble det blåst hands på Latvias Rudolfs Reingolcs, og det ble straffe til Norge. Den satte kaptein Arnstad sikkert i mål. Arnstad gikk nylig fra Anderlecht til AGF i dansk fotball.

De tre poengene førte Norge opp på 2.-plass i EM-kvalifiseringens gruppe A etter sju spilte kamper.

Kampen mot gruppeleder Italia i Stavanger kommende tirsdag kan bli direkte avgjørende for hvem som vinner gruppen. Det er tre poeng opp til Italia om de vinner mot San Marino senere torsdag. Italia har én kamp mer spilt. Det er kun gruppevinnerne og de tre beste andreplasserte lagene (ikke inkludert resultat på sjetteplasserte lag) som kvalifiserer seg direkte til EM. Det seks øvrige andreplasserte lagene skal ut i playoff.

Norge har igjen tre kamper å spille, inkludert kampen mot Italia. Norge dominerte de første 45 minuttene, men maktet ikke å spille seg til altfor mange klare målsjanser, og det ebbet ut uten scoringer.

Norge slo Latvia 7-0 da lagene møttes i Drammen for et knapt år siden. Da scoret nevnte Arnstad tre av målene. Denne gangen ble det langt jevnere.

Scoringen tidlig i 2. omgang ble den eneste, og det skal Norge være glad for. Norge var klart best også etter pause, men også Latvia var farlig frampå ved et par anledninger.

Norge stilte uten menn som David Møller Wolfe, Antonio Nusa og Oscar Bobb. De har alle tatt steget opp til A-landslaget, og Bobb er i tillegg skadet. Andreas Schjelderup er også skadet og var ikke aktuell. Sindre Walle Egeli først tatt ut til sin første U21-landskamp, men ble senere flyttet opp til A-landslaget. Fredrik Sjøvold ble også tatt ut på A-landslagets kamp til Kasakhstan før han måtte melde forfall. Aldersmessig kan også Sjøvold fortsatt spille på U21-landslaget

Irland spiller borte mot Tyrkia fredag og kan passere Norge på tabellen igjen da.





(©NTB)