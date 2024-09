«Utslått» Carlsen forsvarte tittelen i Paris: – Så nær toppnivået mitt som jeg kan være

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lommedalen-gutten sikret seieren med 23,5-7,5 over den fransk-iranske 21-åringen.

– Det ble litt merkelig da han åpenbart hadde gitt opp. For min del tok jeg det som trening. Jeg følte meg OK, så da var det bare å spille. Så ble det ren kosmetikk med stillingen, men det er fortsatt hyggelig at den ble å god som den gjorde, sa Carlsen til TV 2 etter seieren.

– Det føles bra. Det var ikke perfekt hele veien, men dette er nok så nær toppnivået mitt som jeg kan være, fortsatte han.

Formatet i Paris er av det utradisjonelle slaget. Finalen besto av halvannen time med fem minutters sjakk, en time med tre minutters sjakk og en halvtime med sjakk på ett minutt. Hvert trekk gir ett sekund i tilleggstid.

Før søndagens finale kom Carlsen med et varsku på vei inn mot det første partiet.

– Jeg har vært helt grøt i hodet siden lunsj i dag. Jeg har vært helt slått ut og har trengt å sove litt. Forhåpentligvis er det litt bedre nå, men det er litt bekymringsverdig, sa han til TV 2.

Sterk start

Carlsen klarte likevel å redde inn remis i første parti med hvite brikker, før nordmannen vartet opp med seier med svarte brikker i det neste.

Firouzja utlignet imidlertid i neste parti, og gikk så opp i ledelse med nok en seier i parti fire.

Carlsen så ut til å riste løs i det grøtete hodet da han tok fire strake seire i de fire påfølgende partiene mens han satt og koste seg med litt musikk i øretelefonene.

– Det er fullstendig kollaps av Firouzja, konstaterte Jon Ludvig Hammer i TV 2s studio etter det åttende partiet.

Den første halvannen timen ble avsluttet med remis mellom de to sjakkstjernene.

Kollapset

Treminutterssjakken startet også med remis, før Carlsen økte ledelsen sin med fire strake seire igjen.

– Unggutten (Firouzja) takler ikke tidsnøden. Han hadde en trygg stilling, men bruker for mye tid, sa Hammer på stillingen 9,5-3,5 til Carlsen.

– Når du begynner å miste litt troen, blir selv gode stillinger vanskelig. Jeg føler at han er litt ute av kontroll selv om jeg ikke spiller sånn kjempebra, sa Carlsen til TV 2 etter nok en seier.

Firouzja klarte imidlertid å stoppe Carlsens seiersrekke med en remis, før han endelig fikk en seier igjen. Dessverre for franskmannen slo Carlsen tilbake med tre nye seire etter flere tabbetrekk fra Firouzja.

Dermed ledet Carlsen med ni poeng før finalen skulle avgjøres med en halvtime med ettminuttspartier.

Les også: Carlsen ble første sjakkspiller som passerte 10 millioner dollar

Lekte seg til seier

– Var han ikke på tilt før, så er han det hvert fall nå. Jeg begynner å bli småsliten selv, men nå er det veldig, veldig mye som skal til for at det skal gå galt, sa Carlsen.

Det skulle nordmannen få rett i da han økte ledelsen sin ytterligere med seier i det første partiet. Etter remis i andre parti, fikk Firouzja to strake seire.

Det hadde lite å si da det ble hans siste i turneringen. De siste åtte partiene endte alle i seier til Carlsen.

Fredag sikret Carlsen finalebilletten da han knuste den amerikanske erkerivalen Hans Niemann 17,5-12,5. Firouzja tok seg videre med seier over Hikaru Nakamura i den andre semifinalen.

Carlsen var regjerende mester i turneringen etter at han slo Nakamura i fjorårets finale.

Les også: Full forvirring da Carlsen herjet med rivalen og tok seg til finale