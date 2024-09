Full forvirring da Carlsen herjet med rivalen og tok seg til finale

Carlsen satte spikeren i kista da han fra parti 21 vant fem partier på rad. Med en ledelse på ti poeng med like mange minutter igjen, var det lite som tydet på at Niemann kunne klamre seg inn igjen.

Han forsøkte likevel, men tre seiere på rappen fra parti 26 var ikke nok for amerikaneren. I parti nummer 29, med bare tre minutter igjen av den totale spilletiden, gikk Niemann til dommeren med det han mente var tekniske problemer. Han hevdet at det var problemer med PC-en sin, noe TV 2s studio reagerte sterkt på.

– Hvor genuin er han nå? Har han gjort et feiltrekk som han prøver å komme seg unna? Han sier at PC-en frøs. «Den gjorde ikke det jeg instruerte den om å gjøre. Det var ikke det trekket jeg ønsket å gjøre». Det høres tynt ut, sa Fin Gnatt i TV 2s studio.

Niemann fikk medhold, og partiet ble startet på nytt. Etter en lang seanse var det til slutt Niemann som vant partiet. Seieren var imidlertid ikke mye mer enn en trøst for amerikaneren, som etter 30 partier måtte se seg slått 17,5-12,5.

I finalen møter Carlsen franskmannen Alireza Firouzja, som fredag slo Hikaru Nakamura i den andre semifinalen. Niemann skal derimot møte Nakamura i en bronsefinale.

– Langt utenfor teoretisk mulig

Carlsen var ikke særlig fornøyd med kampen etter at seieren var i boks. Han sier han var tung i hodet og bemerket også at lufta i lokalet var dårlig. Han virket heller ikke fornøyd med at kampen ble halt ut flere ganger.

– Det føltes ut som vi holdt på i en evighet, men det er klart når man begynner med alle mulige småting. Det er snakk om ting som er langt utenfor teoretisk mulig, sa han til TV 2 etter da seieren var i boks.

– Tror du på ham? spurte TV 2s reporter.

– Jeg har ingen anelse, men jeg tenker det ikke er så veldig interessant, svarte nordmannen.

Han sa videre at Niemann er en god spiller, men at han gjorde altfor mange feil.

– Horribelt dårlig

Det gikk ikke på skinner for Carlsen fra start. Allerede i det første partiet ga Carlsen tidlig fra seg en bonde, ifølge TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer «uten grunn».

– En amatørtabbe fra Magnus. Veldig dårlig spilt, sa Hammer.

Så var det Niemann sin tur til å ryke på en blemme. Amerikaneren ga fra seg tårnet sitt.

– Det er horribelt dårlig spill av begge parter. Begge guttene har åpenbart kjempenerver, konkluderte Hammer.

Det var til slutt nordmannen som vant åpningspartiet. Etter remis i det neste, tok Carlsen en ny partiseier og gikk opp til 2,5-0,5. En ny seier brakte nordmannen opp i en trepoengsledelse.

Niemann raste mot dommeren

Etter at Niemann reduserte til 1,5-3,5 lot amerikaneren frustrasjonen gå utover dommeren. 21-åringen var tilsynelatende misfornøyd på grunn av et klokkeproblem. Til Dagbladet bekrefter Arne Horvei, arrangementsansvarlig for turneringen, at Niemann mente det oppsto en forsinkelse på klokken.

Misnøyen til Niemann førte til en pause i spillet.

Formatet i Paris er av det utradisjonelle slaget. Fredagens semifinaler består av en halvannen time med fem minutters sjakk, en time med tre minutters sjakk og en halvtime med sjakk på ett minutt. Hvert trekk gir ett sekund i tilleggstid.

– Spesiell situasjon

Før det første partiet fikk Carlsen trøbbel med tofaktorautoriseringen da han skulle logge seg inn på chess.com. Problemet oppsto fordi han hadde glemt mobilen og dermed ikke fikk logget inn.

Det har vært knyttet enorm spenning til fredagens semifinale. 734 dager er gått siden Carlsen og Niemann sist møttes ansikt til ansikt. Da tapte nordmannen overraskende med hvite brikker i St. Louis. Dagen etter trakk nordmannen seg fra prestisjeturneringen og antydet at Niemann hadde jukset.

– Det er en litt spesiell situasjon. Det er mye folk her, men det blir gøy. Forhåpentligvis trenger jeg ikke så mange partier før jeg finner rytmen, sa Carlsen til TV 2 før start.

I kjølvannet av turneringen i St. Louis gjorde Carlsen det klart han ikke ville spille mot Niemann igjen fordi han mistenkte ham for urent spill. Utspillet fikk Niemann til å saksøke Carlsen og personer han så på som hans sammensvorne, for minst 100 millioner dollar. Det tilsvarer over 1 milliard kroner etter dagens kurs.

Søksmålet ble avvist i det amerikanske rettssystemet i juni i fjor, og to måneder senere kom partene til enighet og gikk ut med en felles uttalelse. Det satte ikke strek for konflikten.

– Klarer ikke å håndtere intensiteten

Niemann har siden gått til flere verbale angrep på Carlsen. Den amerikanske 21-åringen gjorde det så sent som i august.

– Jeg synes han er en sprø person med vrangforestillinger som ønsker å ødelegge livet mitt, sa Niemann til chess.com.

I forkant av fredagens duell var det offensiv Niemann som snakket med pressen.

– Jeg tror ikke han (Carlsen) kan vise ansikt i en turnering igjen når han har tapt mot meg. Jeg har allerede knust ham en gang, og han klarer ikke å håndtere intensiteten. Formen min har aldri vært så god, sa Niemann foran duellen mot Carlsen.

Fransk maktdemonstrasjon

I den andre semifinalen fredag vant franske Alireza Firouzja mot amerikaneren Hikaru Nakamura klart med 16–11.

– Han er god til å komme tilbake, men jeg ga han (Nakamura) ikke så mange sjanser. Resultatet er veldig bra, så jeg er fornøyd, sa franskmannen til TV 2 etter sin semifinale.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer lot seg imponere av Firouzja.

– Å vinne med en margin på fem poeng er utrolig, sa Hammer.