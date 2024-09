Rangnick roser Norges stjernespiss: – Haaland er den beste

Rangnick møtte søndag pressen foran mandagens kamp på Ullevål mot Norge.

På spørsmål om hva han synes om utviklingen til Haaland, var Østerrikes trener full av begeistring.

– Det er bare å se på målstatistikken i kanskje verdens sterkeste liga. For to måneder siden kunne jeg si at Haaland og (Kylian) Mbappé var verdens beste angrepsspillere og jeg tror jeg kanskje nå kan si at Haaland er den beste, sa Rangnick om Norges stjernespiss.

Den erfarne treneren uttalte seg også om hvor attraktiv den norske landslagsjobben kommer til å være når Ståle Solbakken gir seg etter at kontrakten til den norske landslagssjefen går ut.

– I utgangspunktet er det å være trener for et nasjonalt mannskap en spennende stilling, ikke minst for et lag med såpass mange sterke enkeltspillere, sa Rangnick.

Les kommentar: Er du rett mann for jobben, Ståle Solbakken? (+)