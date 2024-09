NFL-stjerne påsatt håndjern av politiet på vei til stadion – spiller likevel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hill ble stoppet for en trafikkforseelse og havnet deretter i krangel med politiet, ifølge ESPN. I en video lagt ut på meldingstjenesten X ses Hill mens han ligger på bakken med ansiktet ned og flere politifolk drar armene hans bakover for å sette på ham håndjern.

30-åringen ble løslatt uten formell pågripelse, men han er ifølge agenten Drew Rosenhaus siktet for en trafikkforseelse. Rosenhaus sier til CBS at Hill er svært opprørt.

Hendelsen inntraff et kvartal fra Dolphins' hjemmebane i Miami Gardens, der Jacksonville Jaguars er motstander søndag.

Dolphins skriver på X at flere andre Dolphins-spillere så hendelsen og stoppet for å bistå lagkameraten.

– Tyreek og alle våre øvrige spillere er nå trygt framme på stadion og tilgjengelige til dagens kamp, står det.

Rosenhaus bekrefter også at Hill skal spille.

Hill er en av ligaens beste mottakere. Han vant Superbowl med Kansas City Chiefs før han ble hentet til Miami Dolphins for to år siden. Forrige sesong hadde han 13 touchdownmottak, delt best i ligaen.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)