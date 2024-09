Verdensener Jannik Sinner til US Open-finale – møter Casper Ruuds overmann

23-åringen, som tidligere i år vant Australian Open, gjorde kort prosess av Draper, og vant til slutt med sifrene 7-5, 7–6 (7-3), 6–2.

Han er dermed bare én kamp unna å ta hjem sin andre Grand Slam-tittel for sesongen. Sinner har dessuten vært i en klasse for seg selv hva gjelder ATP-touren denne sesongen.

I semifinalen mot Draper, som er rangert som nummer 25 i verden, hadde verdenseneren god kontroll fra start til slutt, med unntak av et tiebreak i andre sett. Men etter å ha gått opp i 2-0, tok det ikke mer enn 39 minutter før det tredje og avgjørende settet var i boks.

Får amerikansk motstand

Sinner har vært storfavoritt til å gå hele veien, helt siden både Carlos Alcaraz og Novak Djokovic røk ut tidlig i turneringen.

I finalen møter han amerikanske Taylor Fritz, som natt til lørdag slo landsmann Frances Tiafoe 3–2 i sett. Amerikaneren, som er rangert som nummer tolv i verden, har aldri før nådd lenger enn andre runde i en Grand Slam-turnering, men har nå en gyllen mulighet til å ta en sensasjonell triumf på hjemmebane.

Tidligere i turneringen slo Fritz ut Casper Ruud.

Sinner og Fritz har spilt mot hverandre to ganger før, og de står med hver sin seier.

Testet positivt for steroider – ble frikjent

Bare dager før åpningsrundene i US Open, ble det kjent at Sinner hadde testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol ved to anledninger. Det anabole middelet står på Verdens antidopingbyrås (Wada) dopingliste, og er det samme stoffet skiløper Therese Johaug ble utestengt for fra 2016 til 2018.

Sinner bedyret sin uskyld og hevdet at han fikk stoffet inn i kroppen via et medlem av støtteapparatet hans som hadde fått en reseptfri spray som inneholdt stoffet, mot et lite sår.

Italieneren ble trodd av Tennisens integritetsbyrå (Itia), som konkluderte med at Sinner ikke hadde begått et forsettlig regelbrudd.