Tennisstjernen Jannik Sinner slår tilbake etter positive dopingtester: – Har ikke gjort noe galt

Italieneren fikk fredag spørsmål om de positive prøvene da han møtte pressen foran US Open.

– Det er ikke ideelt før en Grand Slam-turnering, men jeg har ikke gjort noe galt. Det er en lettelse at jeg ble frikjent. Folk rundt meg vet hva slags person jeg er, sa Sinner ifølge AFP og L'Équipe.

Sinner testet tidligere i år positivt for lave nivåer av stoffet clostebol ved to anledninger. Det er et anabolt middel som står på Verdens antidopingbyrås (Wada) dopingliste. Sinner ble midlertidig utestengt etter begge de positive prøvene, men han anket suspensjonene og kunne fortsette å spille. Dopingtestene ble tatt under Indian Wells-turneringen 10. mars og utenfor konkurranse åtte dager senere.

Tennisspilleren hevdet selv at han hadde fått stoffet inn i kroppen som resultat av smitte fra et medlem av støtteapparatet som hadde brukt en reseptfri spray mot et lite sår. Tennisens integritetsbyrå (Itia) skrev tirsdag at vitenskapelige eksperter hadde konkludert med at Sinners forklaring er troverdig.

Tidligere denne uken åpnet italienerens trener Darren Cahill opp om flere tøffe måneder.

– De som ikke kjenner så godt til Jannik har kanskje ikke observert noe som helst de siste månedene, men det har vært en klar endring i kroppsspråket hans. Noe har skjedd med fysikken, gleden av å være på banen. Han har strevet, og det har vært utfordrende fysisk og mentalt, sa Cahill til ESPN.

Australieren Nick Kyrgios er blant dem som har reagert sterkt på avgjørelsen om å ikke utestenge Sinner etter de positive prøvene.

– Latterlig – uavhengig om det var utilsiktet eller planlagt. Du blir testet to ganger med et ulovlig dopingmiddel, da burde du vært utestengt i to år. Prestasjonen din ble forbedret. Massasjekrem … Ja, fint, skrev Kyrgios på X tidligere denne uken, etterfulgt av en emoji med himlende øyne.