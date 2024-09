Tårevåt Dahlen endte med sølv i Paralympics: – Utrolig stolt

Dahlen er rangert som nummer én i verden, men hadde aldri slått sin kinesiske finalemotstander. Det klarte 33-åringen heller ikke i kampen om gullet i Paralympics.

19 år gamle Huang vant kampen i strake sett med sifrene 11-4, 12-10, 11-6.

I andre sett hadde Dahlen settball på stillingen 10-9, men det norske gullhåpet klarte ikke å ta vare på muligheten og måtte til slutt gi tapt i finalen.

Likevel ble det gledestårer da Dahlen ble overrakt sølvmedaljen.

– Jeg er utrolig stolt over at jeg har kommet til finalen. Jeg hadde lyst til å gjøre det bedre i finalen, men så er det også deilig å ha sølvet, så det er en blandet følelse, sa Dahlen til NRK etter medaljeseremonien.

Mor Anne Tove Fennefoss var enda stoltere av sin datter.

– Nydelig er det. Jeg er så stolt og så glad. Hun er så god og flott. Hun er så kraftfull, vil så mye og gir ikke opp. Hun er et unikum, sa Fennefoss, mens hun så på sin datter med sølvmedaljen om halsen.

Tøff kamp

I kampen om gullet ble det for tøft, for Huang åpnet forrykende og tok en ganske overbevisende 11-4-seier i første sett.

Andre sett åpnet jevnere, men da Huang gikk opp til 4-2, tok Dahlen en timeout. 33-åringen tok seg sammen, men klarte ikke å utnytte settballen hun kjempet seg til.

– Hun var ikke helt der oppe. Hadde hun tatt det andre settet hvor hun hadde settball, kunne nok denne kampen her blitt veldig jevn og veldig annerledes, sa landslagstrener Jan Bergersen etter finalen.

I tredje sett var det ingen tvil. Huang tok ledelsen 8-0 og sikret til slutt gullmedaljen.

To medaljer

I semifinalen spilte Dahlen gnistrende og vant i strake sett i semifinalen mot tyske Juliana Wolf.

– En drøm kom i oppfyllelse, og det er utrolig kult å si at jeg har spilt finalen, sa Dahlen.

Mesterskapet i Paris var Dahlens fjerde Paralympics. I Tokyo for tre år siden endte det med bronse.

Bronse ble det også i doubleturneringen i Paris, der hun spilte sammen med Merethe Tveiten.

– Vi er superfornøyd med at Aida har to medaljer her. Hun har både vunnet sølv og bronse. To medaljer på ett Paralympics, er helt fantastisk, sa Bergersen.

