Maanum-scoring sendte Rosenborg ut av Champions League-kvaliken

Rosenborgs europadrøm ble dermed knust etter at de serverte en sjokkseier over Atlético Madrid i semifinalen.

Dermed har RBK-kvinnene lite å spille for denne høsten. I ligaen ligger de som nummer tre, 17 poeng bak serieleder Vålerenga, som riktignok har spilt én kamp mer.

Lørdag kveld fikk Rosenborg en fryktelig start på kampen da keeper Rugile Rulyte rotet det til i egen boks og Maanum sendte vertene i ledelsen etter litt klabb og babb.

– Det er svakt keeperspill. Det blir skjebnesvangert måten hun stopper ballen og den lander på en meter, kommenterte Carl-Erik Torp på VG+ Sport, som også mente at Mathilde Harviken måtte ta en del av skylden.

– En liten feil fra en Rosenborg-spiller kan være skjebnesvangert det, men to går ikke. Da blir det Arsenal-scoring, fortsatte han.

Scoringen ble kampens eneste, og Maanum kunne dermed juble for å ha blitt matchvinner med sin 29. nettkjenning for Arsenal.

Eneste norske lag

London-klubben måtte ut i kvalifiseringen etter at de endte som nummer tre i superligaen forrige sesong. Regjerende seriemester Chelsea er direktekvalifisert til gruppespillet, mens Manchester City kommer inn i 2. kvalifiseringsrunde.

Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engens Barcelona, Tuva Hansens Bayern München og Ada Hegerbergs Lyon er også direktekvalifisert til gruppespillet.

Mandag skal oppgjørene i 2. runde trekkes. Der er Vålerenga Norges eneste representant etter at de vant 3-1 over Farul Constanta. Det er siste steg før gruppespillet i Champions League.

CL-bragd

Før lørdagens oppgjør fullroste Arsenal-trener Jonas Eidevall Rosenborg på fredagens pressekonferanse.

– Vi møter et veldig sterkt lag. Det er sånn Champions League bør være. Det skal være tøffe kamper. Det er derfor vi ønsker å være her selv, sa Arsenal-sjefen.

I forrige runde sto Rosenborg for en real bragd da Atlético Madrid ble slått på straffesparkkonkurranse. Trønderne lå lenge an til å ryke ut, men på tampen av ordinær tid sørget toppserielaget for 1-1 og ekstraomganger. Der scoret lagene én gang hver, og oppgjøret ble avgjort fra krittmerket.

– De slo en veldig god motstander, og det fortjener veldig mye respekt. Jeg synes vi så et godt organisert lag som var gode på dødballer. Du ser at de har en god kultur, og at de evner å løse vanskelige situasjoner og ha fokus på det de selv har kontroll på, fortsatte Eidevall.

