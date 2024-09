RBK-kvinnene med mesterligabragd – slo ut spansk topplag

Det ble et sjokkerende utfall av en kamp der Atlético hadde ballen mesteparten av tiden og Rosenborg ikke hadde en avslutning på mål før på overtid.

Innbytter Rebecka Holum stanget inn 1-1 og fikset forlenget spilletid i Borehamwood nord for London. Og på overtid i første ekstraomgang utnyttet RBKs Andrine Tomter en keepertabbe til å gjøre 2-1.

Atlético var rystet, men slo tilbake ved Lauren Costa helt på tampen av annen ekstraomgang. Dermed ble det straffesparkkonkurranse.

Der reddet RBK-keeper Rugile Rulyte to straffer på trøndernes vei mot 3-2-seier fra krittmerket.

Rosenborg går dermed videre til finale i 1. runde, der det etter alt å dømme blir et møte med det engelske storlaget Arsenal, som er vertskap for miniturneringen.

Heldig

Atlético ble straffet for svak effektivitet foran mål. Spanjolene hadde tatt en oppskriftsmessig ledelse etter 19 minutter, da Rosenborg ikke klarte å klarere et innlegg fra den aktive vingbacken Rasheedat Ajibade. Fiamma Benitez fikk stå alene og heade inn 1-0 fra en snau meters hold.

Fire minutter senere burde Gio Queiroz ha doblet ledelsen på en kontring, men hun skjøt utenfor alene med Rulyte.

Rosenborg kom noe bedre med i kampen i siste halvdel av første omgang, men uten å skape store sjanser selv om det var tendenser i et par angrep.

Det var mer jevnspilt etter pause, men Atlético var fortsatt det førende laget. Rosenborg så ikke ordentlig farlig ut og produserte ikke en eneste avslutning på mål før i tilleggstiden.

Da sørget to innbyttere for at det kom en sen utligning. Hanna Dahl slo inn etter et frispark på høyresiden, og Holum stanget inn 1-1 ved bakre stolpe.

Keepertabbe

Det skal også nevnes at Rulyte bidro sterkt til å holde Atlético i sjakk. Hun vartet blant annet opp med en strålende redning da Gaby Garcia headet fra kort hold i første ekstraomgang.

Atlético kontrollerte ballen stort sett hele tiden i ekstraomgangene, men ga nok en gang bort et frispark i skummel posisjon. Elin Sørum leverte et slapt frispark rett i armene på Lola Gallardo, men målvakten glapp ballen, og Tomter kriget inn ledelsen.

Norsk skuffelse ble det også ettersom Vilde Bøe Risa og Synne Jensen spiller for Atlético. Risa spilte 78 minutter for spanjolene, mens Jensen fikk et innhopp på 12 minutter.

Arsenal møter Rangers i sin semifinale senere onsdag. Finalen spilles lørdag.

