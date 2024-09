VIF slet i vinden – videre i mesterligaen etter rødt kort og drømmemål

Ved siden av liga- og cupgull, er det å ta seg inn til mesterligaens gruppespill for første gang i klubben historie, Vålerengas store mål denne sesongen. I motsetning til i fjor, da VIF røk ut i siste hinder for Real Madrid, har Vålerenga en langt enklere vei denne sesongen gjennom mestergruppa i kvalifiseringen. Første hinder denne gangen var Farul Constanta, som de møtte i lørdagens finale av miniturneringen som utgjorde den første runden av mesterligakvalifiseringen.

Farul Constanta er en klubb som er eid av den rumenske superstjernen Gheorghe Hagi, med tidligere lagkamerat Gheorghe Popescu som klubbpresident. Laget startet ikke opp sin kvinnesatsing før i 2022, da kvinnelaget rykket opp til den rumenske toppserien. Den ble vunnet på første forsøk, og etter at de slo Mitrovica i midtukens semifinale ble de Vålerengas motstander i lørdagens finalekamp.

I den rumenske byen Constanta, på Gheorge Hagi Academy Stadium, var det gjestene fra Norge som tok kontroll på kampen fra start. I vindkastene ved Svartehavet hadde Vålerenga ballen inne på Faruls banehalvdel de første fem minuttene, men de sterke vindkastene og den tørre banen gjorde spilleforholdene mer vriene enn det Vålerenga er vant med fra hjemme på Intility.

Farul med sjokkerende ledermål

Thea Bjelde fikk kampens første mulighet etter sju minutter, men på den litt humpete banen fikk hun foten godt under ballen og feide forsøket over fra like utenfor 16-meteren. Etter kvarteret spilt fikk VIF seg så en kalddusj av dimensjoner, da Farul ut av ingenting tok ledelsen som bortelag på hjemmebane.

Farul tok et frispark like inne på Vålerengas banehalvdel og spilte den sidelengs, før ballen ble slått opp til Vålerengas 16-meter. Det oppspillet ble stusset videre av Faruls Antonia Bratu, og fra en meter eller to utenfor 16-meteren ble ballen tatt av vinden og blåste rett i mål over en forfjamset Tove Enblom.

Halvveis i den første omgangen kom Vålerenga til en meget stor mulighet, da Olaug Tvedten fikk lagt ballen inn i midten til Karina Sævik på straffefeltet. VIF-spissen prøvde å bredside ballen i mål, men Farul-keeper Lilian Awour reagerte lynkjapt og reddet med forsøket med en god enhåndsredning.

Pettersen utvist før halvtimen

Vondt ble så til langt verre for Vålerenga, da Selma Pettersen som kom inn til denne kampen, ble utvist etter en halvtimes spill. Pettersen klarte ikke å dempe en krosspasning i bakerste ledd, som gjorde at Faruls Carolina Tabur snappet den og ble frahindret en åpenbar målsjanse da Pettersen holdt henne igjen.

Dermed måtte en slukøret Pettersen gå av banen, mens Farul skjøt det påfølgende frisparket langt over. En vanskelig oppgave ble med det enda verre for VIF-damene, som med det måtte spille den siste timen i de fryktelig vriene forholdene i Farul med en kvinne mindre.

Det gjorde at Linn Vickius ble flyttet ned i forsvaret, som gjorde at VIF opprettholdt sin treer bak med de to vingbackene. Det gjorde også at laget ble ganske baktunge, og sjeldent klarte å spille seg ut og gjennom midtbaneleddet. De få gangene Vålerenga klarte å true Farul var etter lange baller i bakrom, men de var som oftest upresise, men på overtid av overtiden fikk VIF en særs viktig utligning.

Utligning rett før pause

VIF-presset fram en corner etter en misforståelse i Farul-forsvaret. Den ble slått inn av Olaug Tvedten, der først Sara Hørte knuste til i en duell og fikk ballen videre inn i feltet til Elise Thorsnes. Den omskolerte stopperen viste hvorfor hu er den største målscoreren i norsk kvinnefotballs historie, da hun vendte seg rundt og satte ballen i mål via tverrliggeren etter en nydelig volley.

Dermed fikk Vålerenga den best tenkelige avslutningen på den dårligste og verste omgangen med fotball laget har spilt på mange, mange år. VIF-spillerne slet fryktelig med å tilpasse seg underlaget og den kraftige vinden, og med Selma Pettersen utvist, var det rett og slett en bekmørk omgang før målet.

VIF-trener Nils Lexerød gjorde to bytter i pausen, før omgangen da Vålerenga hadde vinden i ryggen. Det skapte problemer umiddelbart for Faruls forsvarsspillere, som slet med å håndtere den samme vinden som Vålerenga slet med før hvilen. Det førte til et stort VIF-trøkk i starten av omgangen.

Thomsen med suser i krysset

Det trøkket resulterte i Vålerengas ledermål bare to-tre minutter ut i omgangen, da gjestene på egen hjemmebane ikke kom seg ut og ikke fikk klarert. Det gjorde at Janni Thomsen fikk plukket opp ballen, dratt seg innover langs Faruls 16-meter og med feil bein dro kapteinen et skudd rett i krysset.

Ti minutter senere leverte Thomsen et nesten helt identisk forsøk, men denne gang leverte Farul-keeper Awuor en glimrende redning. Vålerenga holdt seg imidlertid stort sett på Faruls banehalvdel og spilte langt mer direkte og brukte vinden til sin fordel de siste 45 minuttene enn de klarte før pausen.

Vålerenga hadde langt mer kontroll på kampen etter pause, til tross for at de hadde en kvinne mindre, og kvarteret før slutt økte VIF-damene ledelsen. Olaug Tvedten brøt et dårlig frispark fra Farul, før ballen spratt opp i beina til Karina Sævik. I kamp med både underlaget og Faruls forsvarere fikk Sævik kontroll på ballen og sendte den i mål alene med keeper.

VIF videre til 2. runde

Vålerenga var store favoritter før kampen, men slet voldsomt i den første omgangen. Tross en kamp som nok ble langt vanskeligere enn VIF-damene nok hadde likt, fikk laget etter hvert den kontrollen de ønsket.

De ti-tolv siste minuttene etter Sæviks 3-1-scoring var det ikke så mye som skjedde. Vålerenga hadde et par halvsjanser til, mens Farul hadde en corner og et skuddforsøk, men uten at de klarte å sette noe press på Vålerenga som med seier i miniturneringen i Constanta er klar for den andre runden av mesterligakvalifiseringen.

Der venter det to kamper i det som er den avgjørende runden i kampen om å nå mesterligaens gruppespill. Hvem som blir motstander blir klart i mandagens trekning 13.00, der Vålerenga er seedet. Som vil si at VIF-damene får en motstander de nok en gang skal være favoritt mot.

---

Kampfakta

Mesterligaen kvinner, finale kvalifisering 1. runde

Vålerenga – Farul Constanta 3-1 (1-1)

Gheorghe Hagi Academy Stadion, Constanta

Mål: 0-1 Antonia Bratu (15.), 1-1 Elise Thorsnes (45.), 2-1 Janni Thomsen (48.), 3-1 Karina Sævik (78.)

Gule kort: Olaug Tvedten, Vålerenga. Olga Iordachiusi, Antonia Bratu, Farul.

Rødt kort: Selma Pettersen, Vålerenga.

Dommer: Angelika Söder, Tyskland.

Vålerenga (3-4-3): Tove Enblom – Sara Hørte, Elise Thorsnes, Selma Pettersen – Janni Thomsen, Thea Bjelde, Linn Vickius (Iselin Sandnes Olsen fra 46.), Ylinn Tennebø (Sædís Heiðarsdóttir fra 46.) – Emma Godø (Stine Brekken fra 69.), Karina Sævik (Tuva Espås fra 90.), Olaug Tvedten (Ronja Foss Arnesen fra 86.)

---