Viaplay rikker seg ikke på pris etter klagestormen – supportere reagerer

– Vi mener vi har en god modell og skiller oss ikke ut fra andre på dette området, sier Viaplays norgessjef Kenneth Andresen til NTB om prismodellen.

– Har dere vurdert å skille ut kun Premier League i en prispakke?

– Det har foreløpig ikke vært tema. Vi vet at de fleste sportsinteresserte seere ønsker seg tilgang til en bredere sportsportefølje. Med vår totalpakke får de tilgang til mange av de mest ettertraktede sportsrettighetene i verden, sier Andresen.

Prisen er 749 kroner i måneden om du skal ha pakken som inkluderer Premier League. Noen distributører har enkelte tilbud som er billigere. Det har også vært mulig via flere norske supporterklubber.

Ansvarlig redaktør Dag Langerød i Manchester United Supporters Club Scandinavia forstår at kritikken kommer.

– Hvorfor går det ikke an å ha et bedre priset tilbud når man vet hvor enormt høyt vi ligger i forhold til andre land? Jeg skjønner brukernes frustrasjon, sier han til NTB.

Pål Christian Møller er leder i Liverpools norske supporterklubb. Han understreker at han aldri har forsvart at folk strømmer ulovlig. Supporterklubben opplyser også at den har fjernet innlegg som omhandler temaet i egne forum, men har i lang tid vært kritisk til prisingen av engelsk fotball.

– Det er feil at det har blitt så dyrt at folk ikke har råd til det. Det gjør meg bekymret, sier Møller til NTB.

– Lett å ty til ulovlige metoder

Debatten har rast de siste dagene i sosiale og redaksjonelle medier. Mange tar til orde for at den høye prisen er årsaken til at flere tyr til ulovlig strømming.

Nettavisen-kommentator Ernst A. Lersveen er blant dem som har reagert. Han mener Viaplays pris er med på å sørge for at flere tar den ulovlige strømmesnarveien.

«Og med høye renter og høye matvarepriser er det lett å ty til ulovlige metoder for å få familiefred», skriver han i en kommentar.

NTB har spurt Andresen om han forstår at flere dropper et abonnement på grunn av prisen.

– Pris vil alltid være en individuell vurdering for den enkelte, men for en sportsinteressert seer så mener jeg man får veldig mye for pengene med vår totalpakke. Du får ikke bare tilgang til en kamp her og der, du får tilgang til alle spark fra alle kamper, hver eneste Premier League-runde – og studiosendinger og redaksjonell dekning i toppklasse, svarer Andresen.

Opp mot 300.000 husstander anslås å strømme ulovlig. Ifølge selskapet Mediavision har tallet i Norge vært relativt stabilt fra 2023 til 2024.

Store tap

Andresen mener hele det norske markedet, ikke bare Viaplay, taper «flerfoldige milliarder kroner» på ulovlig strømming.

– Hva kan Viaplay gjøre for å hjelpe til for å få bukt med ulovlig strømming?

– Ulovlig IPTV er først og fremst en samfunnsutfordring som berører langt flere enn Viaplay. Det er ikke bærekraftig at hundretusenvis av nordmenn stjeler digitale produkter, unndrar moms og skatteinntekter, lar lovlydige seere sitte igjen med regningen og bidrar til å finansiere organiserte kriminelle nettverk. svarer Andresen.

