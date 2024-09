Viaplay tar Premier League-grep – skal teste sendinger på engelsk

Det var Aftonbladet som først onsdag hevdet å ha flere uavhengige kilder på at det er endringer på trappene i Viaplays Premier League-tilbud til norske TV-seere. NTB sitter på mange av de samme opplysningene.

NTB erfarer at oppgjøret mellom Manchester City og Arsenal 22. september blir den første kampen hvor den nye sendingsløsningen skal testes og gjennomføres.

Det dreier seg om storkampene, der det planlegges et engelskspråklig studio på indre bane før kamp.

I stedet for et svensk, et norsk og et dansk studio i hvert av landene, med tre eksperter og med programledere seerne er blitt vant til, vil en sentral sending med tre eksperter og en ny programleder erstatte de ordinære sendingene, skriver Aftonbladet.

Norsk kommentator

I Viaplay-studioet i Norge pleier det normalt sett å sitte to eksperter og én programleder.

Aftonbladet hevder å kjenne til at eksperttrioen som skal brukes, er fotballegendene Jaap Stam, Fredrik Ljungberg og Peter Schmeichel.

Selve kampen vil fortsatt ha norsk kommentator, etter det NTB kjenner til.

NTB erfarer at Viaplay vil kunngjøre nyvinningen i løpet av kort tid.

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra norgessjef Kenneth Andresen i Viaplay. Heller ikke kommunikasjonsdirektør Fredrik Olimb eller sportssjef Kristian Oma har svart på NTBs henvendelse.

Trøbbel

Det har lenge vært kjent at Viaplay har slitt med økonomien. I fjor gikk selskapet med et tap på 10 milliarder kroner.

I det norske markedet får Viaplay kritikk for abonnementsprisen på Premier League.

I vår inngikk selskapet en avtale som innebærer at Prime Video kjøper rettighetene til én Premier League-kamp per runde neste sesong i det danske og svenske markedet. Norske Viaplay-kunder berøres ikke av dette.