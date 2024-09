Pirater, foren eder

Nå haster det med tiltak, sier han som tjener pengene sin på at det gjøres tiltak. Altså norgessjef Kenneth Andresen i Viaplay, som har betalt for mye penger for rettighetene til Premier League, selve indrefileten på fotballmenyen i det anglofile Norge.

Problemet som må løses er, ifølge Andresen, at mange nordmenn bruker ulovlige strømmetjenester for å se fotball på TV og nett, i stedet for å benytte seg av Viaplays pakker.

Jeg kan kanskje få en bot for å skrive dette åpent i avisa, men det får så være.

Slik taper Viaplay penger. Dessuten bidrar de angivelig 300.000 norske husstandene som har skaffet seg en ulovlig IPTV-løsning til «vold og narkotika på gata og andre ting», ifølge Andresen. Disse IPTV-leverandørene, som gir brukeren tilgang til omtrent alt som finnes av sport og annen TV-underholdning for en hundrelapp eller to i måneden, er nemlig tett knyttet til organisert kriminalitet, ifølge Interpol.

Andresen har med seg TV2, Norges Fotballforbund og organisasjonen Norsk toppfotball i sin kamp mot nettpiratene – eller fotballpublikum, som vi også heter. Fotballpresident Lise Klaveness frykter for fremtiden, fordi TV-pengene «er den viktigste inntektskilden vår». Justisminister Lubna Jaffery (Ap) tar sågar fram den virkelig tunge kanonen, og varsler at «det må en holdningsendring til».

Kampfellene har flere poenger, for all del. Piratløsninger som IPTV og ulovlige strømmetjenester av ymse kvalitet og sikkerhet er ikke bra. Båndene til kriminalitet finnes utvilsomt.

Det er likevel ikke bare enkelt å ha sympati med bransjen når den går ut på denne måten. Selv minnes jeg først og fremst på at TV2 tvang meg til å bli nettpirat senest i sommer.

Jeg befant meg utenfor dekningsområdet til TV2s strømmetjeneste Play. Slikt har jeg løst flere ganger ved å bruke en såkalt VPN, en løsning som «lurer» leverandøren til å tro at jeg befinner meg i Norge. Men denne gangen funket det ikke. TV2 Play nektet å spille innhold.

Les også: Krangelen om VAR er fotballkampen vi alle taper

Det er så viktig for meg å se Rosenborg spille fotball at jeg begynte forberedelsene til i god tid. Jeg kontaktet TV2s kundeservice og forklarte at jeg er en betalende kunde, og spurte hvordan jeg kunne se Rosenborg fra Amerika, der jeg befant meg under seks uker og fire RBK-kamper. Svaret var at det kunne jeg glemme. TV2 jobber aktivt for å sperre for bruk av VPN.

Det har de sikkert gode grunner til. Men enden på visa ble dermed at jeg, som betaler 429 kroner i måneden for å kunne se Rosenborg på TV2 Play, ikke fikk se Rosenborg på TV2 Play. Så jeg måtte finne en pirat-stream. Det var veldig enkelt, og jeg kunne se RBK få juling av Viking.

Jeg kan kanskje få en bot for å skrive dette åpent i avisa, men det får så være. Rosenborg er for viktig for meg til at jeg står over en kamp. Og det finnes mange som meg. Det vet TV2 veldig godt.

Derfor er det umulig for oss å kjøpe bare den norske Eliteserien. Den må jeg kjøpe i en pakke, en såkalt «bundle», sammen med spansk fotball og Champions League – og tilgang til Disney+ og alle TV2s underholdningsprodukter. Alt dette får jeg for 429 kroner i måneden. Men det eneste jeg vil ha, er tilgang til 30 Rosenborg-kamper (egentlig færre, for jeg ser rundt ti kamper på stadion i løpet av en sesong). Det gir en pris på over 200 kroner per kamp.

Jeg er heldigvis ikke blant de mange som også har et lag i England og må kjøpe tilgang til Viaplay. Det koster 749 kroner i måneden – bundlet sammen med annen fotball, sport og underholdning. Om man heier på Liverpool og Rosenborg og bare må se alt, bruker man altså 14.136 kroner i året. Det ryker en ok ferietur for familien fordi far må se fotball.

Sett denne? Kor mykje skal ein eigentleg tåle på jobb?

Det er mulig å skjønne at fotballen, kulturministeren og TV-kanalene er bekymret for pirateriet (selv om tallet 300.000 IPTV-brukende husstander virker ekstremt høyt. Det er ikke lett å sette opp en slik løsning, men nordmenn er kanskje mer tech-savvy enn jeg tiltror oss).

Det er heller ikke vanskelig å skjønner at det fotballelskende folk ser seg om etter andre løsninger. Hvorfor skal min interesse for Rosenborg bidra til å fylle lommene til tvilsomme klubbledere og fotballmilliardærer i Spania, slik jeg tvinges til av TV2s produkt-bundling?

Det lyder rett og slett hult for meg og mange andre fotballsupportere når motangrepet og kravet til handling nå kommer fra bransjen. For problemstillingen er egentlig ganske enkel:

TV-bransjen sliter, som avisene, i en tid med nye medievaner. Direktesendt sport har vært ansett som det eneste de såkalte lineære TV-kanalen kunne konkurrere med. Derfor har de bydd – altfor – mange milliarder for sport, spesielt fotball. Og så lesser de kostnadene over på oss som ennå er villige til å betale.

Jeg kommer nok til å fortsette, fordi jeg må se Rosenborg. Men hvor lenge finner mange nok seg i å betale for mye mer enn det vi egentlig vil se, på plattformer som slett ikke er mer brukervennlige enn de gode piratløsningene der ute? Jeg får tilgang til all verdens musikk mot å betale rundt en hundrelapp i måneden til Spotify. Selv jeg som elsker norsk fotball innser at det er en mye bedre deal enn å betale rundt fire ganger så mye for å se Rosenborg, og å få Getafe mot Rayo Vallecano i Spania på kjøpet. Eller Odd mot Tromsø, for den saks skyld.

Om de fortsetter denne prispolitikken og prakker på oss tilbud vi ikke har bedt om, skyter TV-bransjen og fotballen seg i foten. Alternativet til IPTV og ulovlig strømming er trolig ikke at flere betaler nesten 15.000 i året. Det er snarere at folk mister interessen. Eller at andre løsninger tvinger seg fram.

Les også: Hvem skal trene Haalands Norge etter Ståle Solbakken?

For eksempel en som lar meg se utelukkende Rosenborgs kamper, og betale bare for det. Dette er attraktivt for Rosenborg og oss som heier på klubben fordi det er mange av oss. Noen få andre norske klubber kommer trolig også godt ut av en slik løsning. Det er langt verre for de små klubbene, eller for fotballforbundet, som vil miste inntektene sine.

Det skjer ikke i morgen, av åpenbare rettighetsmessige årsaker. Jeg ønsker meg det heller ikke, fordi jeg er opptatt av norsk fotballs ve og vel, selv om jeg ikke ser annet enn Rosenborg. Men en slik – eller en helt annen – utvikling tvinger seg fram på sikt. I alle fall all den tid fotballens ledere og TV-bransjen krever endring i TV-vanene til 300.000 IPTV-brukende nordmenn heller enn å komme dem i møte.

Når Viaplay-Andresen ber om tiltak, høres han ut som et ekko av musikk- eller filmbransjen på slutten av 1990-tallet. Da sto kampen mot vindmøller og ulovlige strømmetjenester som Napster og Pirate Bay. Det ble pekt på folks manglende moral og vi ble kalt tyver.

Så fikk vi Spotify og Netflix, og folk var plutselig villige til å betale – fordi tilbudet var bra, billig nok og tilpasset våre behov. Det skjer før eller siden også for sport på TV.

Fotballorganisasjonene og TV-bransjen kan velge å være drivere i den utviklingen. Eller de kan vente på en flodbølge som skyller dem over ende mens de erklærer krig mot sitt publikum.

(Det meste tyder på at de velger alternativ to. Akkurat idet jeg skriver denne teksten får jeg en mail fra TV2 om at prisen på pakken min går opp med 20 kroner fra 1. oktober. Jeg kan dog bytte til en rimeligere pakke med reklame om jeg vil, til 389 kroner i måneden.)

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien

Les også: Hva skal vi egentlig gjøre med de aller farligste forbryterne?

Les også: Republikken Norge har gode dager. Det er trist som faen