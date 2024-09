Nusa: – Synes det var straffe

– Jeg føler at jeg ble truffet. Jeg fikk ballen og skulle bare ta den inn i feltet. Da jeg var der, ble jeg taklet ned. Kanskje han traff ballen også, jeg vet ikke. Dommeren gikk bare videre, så det var ikke noe å gjøre med det, sa han til norske medier.

Ståle Solbakken trakk fram venstresiden med Nusa, Felix Horn Myhre og David Møller Wolfe som mest skapende i det norske laget. De sto bak mange muligheter som kunne og burde ha gitt uttelling.

Den aller største sjansen skapte Nusa for Erling Braut Haaland snaut ti minutter etter pause. Superspissen skjøt i stolpen fra kloss hold.

– Den var stor. En annen dag setter Erling den. Vi prøver hele tiden å skape sjanser for Erling og finne ham, for han er så rå i boksen, sa Nusa.

– Naturligvis er alle sammen skuffet over at det ikke ble seier i dag. Det var det vi kom hit for. Vi skulle ha vunnet denne kampen, men det er bare å omstille, for det er kamp igjen mandag.

Da kommer Østerrike til Ullevaal, som fredag kveld var 11 timers flyreise unna for de norske spillerne.

– Jeg har aldri reist så langt for å spille fotball. Hjemreisen blir dessverre litt tyngre enn vi håpet, men vi får bruke timene til å analysere og bli kvitt dette. Når vi kommer hjem er det bare rett på, så er det Østerrike mandag. Fotball går fort.

