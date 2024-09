Kulturministeren om Holmenkollen-bråk: – Basert på misforståelser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Regjeringen sendte onsdag et forslag på høring som innebærer endringer i dagens tilskuddsordning rundt nasjonalanlegg i norsk idrett.

Forslagene betyr at de gjeldende avtalene med Vikingskipet, Vikersundbakken og Holmenkollen for henholdsvis skøyter, hopp og skiskyting videreføres.

Avtalen med Holmenkollen som nasjonalanlegg for nordiske grener og med Kvitfjell for alpint foreslås på sin side erstattet med en ordning der staten i framtiden bidrar med anleggsinvesteringer til anlegg som har fått tildelt og skal arrangere store internasjonale mesterskap.

Det innebærer at Holmenkollen, Granåsen, Lillehammer, Hafjell, Kvitfjell og Narvik kan søke tilskudd dersom det tildeles store mesterskap.

Høringsforslaget har ført til kraftig kritikk fra blant annet skimiljøet og lokalpolitikere i Oslo, særlig knyttet til grepene det legges opp til rundt Holmenkollen.

– Moden for fornying

Kulturministeren mener mange av reaksjonene kommer som følge av misforståelser.

– Reaksjonene på høringen om nasjonalanleggsordningen er forståelige, all den tid de er basert på misforståelser om statusen til Holmenkollen. Men det er slett ikke Holmenkollens status som nasjonalt symbol som er på høring, men en gammel tilskuddsordning som er moden for fornying, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) til NTB.

– Holmenkollen er et unikt viktig anlegg i norsk idrett og i norsk historie som jeg tror vi alle har et forhold til. Også personlig håper jeg at VM-magien som vi fikk oppleve i 2011, kommer tilbake til Holmenkollen. Holmenkollen som symbol står urørt og har ingenting med denne høringen å gjøre, fortsetter statsråden.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i Oslo har kalt høringsforslaget for «vanvittig».

– Holmenkollen er det mest kjente anlegget for vinteridrett i verden og har en helt spesiell posisjon i norsk skiidrett. Dette er som om England skulle bestemme at Wembley ikke lenger skulle være nasjonalstadion for fotball, sa Høyre-toppen til VG.

Les også: Regjeringen vil droppe Holmenkollen som nasjonalanlegg – Høyre raser

Imot skiforbundets ønske

Jaffery sier det er behov for en ny støtteordning som ikke knyttes opp til konkrete idrettsanlegg. Hun presiserer at Holmenkollen fortsatt vil kunne søke støtte dersom et mesterskap legges dit.

– Støtteordningen er moden for fornying, ikke minst med tanke på mer fleksibilitet. I dag er den tett knyttet til en håndfull konkrete idrettsanlegg og utelukker dermed andre idretter og anlegg andre steder i landet. Med forslaget vil vi kunne bruke ordningen bedre i tråd med idrettens egne planer og ønsker for mesterskap, samtidig som idrettene som i dag er utelukket, kan få tilgang til viktige midler knyttet til mesterskap, sier kulturministeren.

Norges Skiforbund liker ikke forslaget og ønsker å beholde den nåværende støtteordningen.

– Vi må ta forslagene til etterretning, men vi har i forarbeidet til høringen vært tydelige på at vi ønsker er videreføring av ordningen slik den foreligger i dag. Den har tjent oss godt, uttalte anleggsansvarlig Marit Gjerland i forbundet til VG tirsdag kveld.

Regjeringen opplyser at høringen også inneholder et alternativt forslag om å beholde ordningen som i dag, overordnet sett. Dette har departementet hatt dialog med idretten og anleggseierne om, og høringen er åpen for alle som har synspunkter.

Les Reidar Sollie: Klimaendringene bør være Holmenkollens største trussel, ikke regjeringen (+)