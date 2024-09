Noen arenaer er hellige

Regjeringen har sendt ut et forslag på høring som inkluderer at Holmenkollen ikke lenger skal være nasjonalanlegg for langrenn, hopp og kombinert. Men det skal opprettholdes for skiskyting.

Ingenting er altså vedtatt, men det er en tanke bak. Holmenkollen og Oslo kommune får om kort tid vite om VM i skiskyting i 2028 eller 2029 blir lagt til byen. Regjeringen ønsker å prioritere anlegg som skal ha internasjonale mesterskap. Og det er det fornuft i.

– Når det gjelder ski nordiske grener og alpint er Norge i den heldige situasjonen at vi har flere anlegg som er egnet for internasjonale mesterskap, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) til NRK.

Det har hun jo rett i ettersom Lillehammer har hatt OL og Trondheim skal ha VM for andre gang kommende vinter. Og Beitostølen er blitt verdenscuparrangør.

Men internasjonalt er Holmenkollen skisportens merkevare. Og det er langrenn, hopp og kombinert som har gjort den til det. Ingen renn i VM eller verdenscup samler flere folk enn femmila i Holmenkollen. Hopprennet i Holmenkollen i 1952 har fortsatt publikumsrekorden for vinter-OL da over 100.000 tilskuere løste billett. Ja, det var en annen tid og nå har interessen for hopp i Holmenkollen sunket dramatisk, delvis på grunn av et konkurranseprogram som forvitrer.

Man kan bygge ned langrennssportens status også hvis man vil, slik man gjør kommende vinter når femmila kuttes ut fordi det er femmil i VM i Trondheim en uke før. Ja, det har vært utfordringer rundt kostnadssprekker og tribunefyll. Men det blir det uansett hvor man legger et nasjonalanlegg.

Det er noen få arenaer i verden som er uløselig knyttet til den sporten de er kjent for. Ja, det er konserter på Wembley, men det er fotballens vugge. Kitzbühel er en fin liten by, men den er verdenskjent for alpinsporten. Oslo har til og med to slike anlegg ettersom Bislett er en sterk merkevare i friidrett selv om det aldri har vært arrangert noe VM der.

Hvis et anlegg mister statusen som nasjonalanlegg får det store konsekvenser økonomisk. For hopp og langrenn er det dramatisk. Ja, skistadion opprettholdes for skiskyting, men det er først og fremst trafikklogistikken som er utfordrende i Holmenkollen.

Det regjeringen like godt kan gjøre er å sette idretten i gang med å utrede hvordan neste vinter-OL i Norge skal organiseres. For i løpet av det neste tiåret vil antakelig en søknad fra Norge komme. Og prosessen rundt 2022-lekene, som Oslo la en plan for, konkluderte med det opplagte: Det er ikke plass til både nordiske grener og skiskyting i Holmenkollen. Oslo 2022 ville bygge et anlegg for skiskyting i Lillomarka. I den første versjonen av konseptet var den lagt til Ekeberg.

Ingen hovedstad i verden har maken til langrennstilbud som Oslo. Det er det bymiljøetaten og Skiforeningen i samarbeid som skal ha æren for. Holmenkollen er det lysende symbolet på dette. All respekt for VM i Trondheim, men Granåsen vil aldri få den statusen.

Det er klimaendringene som bør være Holmenkollens største trussel, ikke den norske regjeringen.

