Tidligere VIF-profil Celin Ildhusøy klar for Manchester United

Manchester United opplyser om overgangen i sine mediekanaler.

Søndag meldte BBC at rødtrøyene fra Manchester hadde benyttet seg av utkjøpsklausulen i Ildhusøys kontrakt. Den skal angivelig ha vært på 60.000 pund, tilsvarende 833.000 norske kroner.

Ildhusøy ble hentet til Tottenham fra Paris Saint-Germain for to år siden, og 22-åringen har spilt en viktig rolle for de liljehvite fra London. Den norske landslagsspilleren spilte for Vålerenga fra 2017 til 2021.

I Manchester United blir Ildhusøy lagvenninne med Terland og Naalsund. Sistnevnte signerte for klubben i januar i fjor, mens Terland ble hentet gratis i sommer. Begge scoret søndag i en treningskamp mot Newcastle, som Manchester United vant 3-1.

Fjorårets FA-cupmester i England sesongåpner hjemme mot West Ham 21. september.

