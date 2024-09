Østigård forstår Solbakkens valg: – Det er spesielt å være landslagssjef

Solbakken uttalte mandag at det er stor sannsynlighet for at han «gjør noe annet etter det uansett».

– Jeg har sagt nei til en del klubbjobber som egentlig fristet meg, men jeg er fast bestemt på å gjøre et siste forsøk nå, og så tenker jeg at det er bra, sa Solbakken.

Kontrakten til 56 år gamle Solbakken strekker seg til etter VM i USA, Mexico og Canada i 2026.

– Spesielt

En som har vært blant Solbakkens mest betrodde menn i forsvaret, er midtstopper Leo Skiri Østigård. NTB møtte ham på Gardermoen da han var på vei for å slutte seg til landslaget i hovedstaden.

Den ferske Rennes-spilleren stiller seg bak Solbakken.

– Jeg skjønner at det er spesielt å være landslagssjef. Det kan være, når han er så ung som han er, at han vil holde på med en klubb også i senere tid. Jeg er veldig glad for at han fortsatt er her, sier Østigård til NTB.

– Jeg styrer ikke hva han skal gjøre og ikke, men det er litt forskjell på landslagsfotball og klubbfotball. Det kan være at han føler at han trenger å være involvert i enda flere kamper enn han får på landslaget. Det er jo noe han må føle på, sier stopperen.

Drømmer om mesterskap

Norge møter Kasakhstan fredag før Østerrike kommer til Ullevaal mandag. Å vinne nasjonsligaen kan gi en ekstra mulighet om det ikke går veien i VM-kvalifiseringen på nyåret.

– Vi får bare håpe at vi får en veldig god avslutning og klarer å gå til mesterskap. Det hadde vært supert både for oss og ham, sier Østigård.

Solbakken ble ansatt som norsk landslagssjef i desember 2020, men den tidligere FC København-sjefen har fortsatt ikke lyktes med å ta det norske herrelandslaget til et internasjonalt mesterskap.

Underveis i mandagens seanse fortalte Solbakken at det blant annet har fått jobbtilbud fra Saudi-Arabia.

– Der brukte jeg ikke så lang tid (på å bestemme meg), flirte Solbakken.

