Skarstein avventende om framtiden – rokamerat tror hun legger opp

Trønderen knep sølvet etter en thrilleravslutning i søndagens finale i Paris-lekene. Det så hun på som en stor suksess etter et tøft år.

Spekulasjonene om Skarsteins framtid har gått i det siste, og det ble også et tema etter medaljeløpet. I et NRK-intervju ble 35-åringen spurt rett ut om hun legger opp.

– Det er ikke planen min akkurat nå, men så er heller ikke dette tidspunktet for å ta de store avgjørelsene i livet. Jeg har lyst til å fortsette, men jeg tror vi skal ta den avgjørelsen etter sesongen, sa hun.

Svaret utdypet veteranen i møtet med øvrige norske medier.

– Nå skal jeg ha noen måneder der jeg skal reise, være med venner og familie og ta noen internasjonale kurs. Det å få lov til å ta et skritt til siden, tror jeg er viktig. Hvis du skal være i dette gamet, må du være villig til å gjøre jobben.

– Begynner å bli gammel

Levanger-kvinnen har en fyldig merittliste. Hun vant Paralympics-gullet i 2021 og har blant annet seks VM-gull.

Kjetil Borch har fulgt Skarstein tett i landslagsmiljøet. Han svarte slik da NTB spurte om han tror hun legger opp:

– Det vil jeg tro, men det må dere spørre henne om. Jeg tror det var veldig deilig for henne å kjøre dette løpet nå. Det er fire år til neste Paralympics. Hun begynner å bli en litt gammel dame, slik som jeg begynner å bli en gammel gubbe.

– Vi får se. Det får være en avgjørelse hun tar helt selv. Selv om vi er gode venner, kan det dukke opp ting jeg ikke vet om som gjør at hun fortsetter, la han til.

Champagne på Champs-Élysées

Borch la nylig opp som roer etter B-finalen i Paris-OL. Allerede for to år siden la han en plan for Skarsteins rofarvel.

– Da sa jeg til Birgit: «Når du legger opp etter Paris, skal du, jeg og vennene våre gå til Champs-Élysées og sette oss ned med en bøtte med champagne. Da skal vi skåle, for da er vi ferdige», fortalte han søndag.

Han la til at Skarstein har dratt fram VM i Shanghai neste år, men i det siste skal Borchs planer ha virket fristende på henne.

– Jeg har hver tredje måned snakket om den bøtta med champagne. Nå er hun på vei og vil være med å ta den, sa Borch smilende.

Skarstein brøt ut i latter da hun ble spurt om den potensielle bøtta på Champs-Élysées.

– Han driver å lokker meg til å legge opp. Han vil at vi skal feire livet sammen. Det siste året har han mast om 1. september, sa Skarstein.

