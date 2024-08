Arsenal straffet etter bisarr utvisning – avga poeng mot Brighton

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Til tross for store Arsenal-sjanser på tampen ebbet det ut med 1-1 i London. Det betyr at Arsenal fortsatt er ubeseiret etter tre serierunder i den nye Premier League-sesongen. De startet med 2-0 over både Wolverhampton og Aston Villa.

Arsenal gikk til lørdagens kamp som store favoritter, og det oppskriftsmessige 1-0-målet kom ved Kai Havertz i det 39. minutt. Bukayo Saka dro til med en målgivende i den tredje kampen på rad, denne gangen inn i bakrom til tyskeren som vippet inn sitt andre for sesongen på elegant vis over Brightons keeper Bart Verbruggen.

Havertz har scoret i sine tre siste kamper mot Brighton. Før pause var Saka bestemann i det aller meste han foretok seg.

Så kom episoden som endret mye. Declan Rice pådro seg sitt andre gule kort tidlig i 2. omgang for å sparke vekk ballen, og Arsenal ble redusert til ti mann. Da tok det omtrent ni minutter før Brighton utlignet til 1-1. João Pedro ble den første til å score på Arsenal denne sesongen.

Rice mister også neste kamp mot Tottenham om to uker.

Martin Ødegaard ble byttet ut i det 73. minutt etter en litt skuffende opptreden. Han hadde en vidunderlig mulighet etter 18 minutter, men avslutningen gikk tafatt rett på keeper.

Brighton er fortsatt ubeseiret under sin ferske manager Fabian Hürzeler. De startet med 3-0 over Everton og 2-1 over Manchester United før 1-1-kampen i Nord-London.

