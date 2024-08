Raheem Sterling klar for Arsenal – hentes på lån fra Chelsea

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sterling gjenforenes dermed med Mikel Arteta, som han jobbet med da spanjolen var assistenttrener i Sterlings gamleklubb Manchester City.

– Hei alle Arsenal-fans. Jeg er veldig glad for å ha signert for Arsenal, og jeg gleder meg til å se dere på Emirates snart, sier Sterling i en video publisert av Arsenal.

Avtalen innebærer at Sterling skal tilbringe denne sesongen på lån hos Arsenal. Ifølge overgangsekspertene Fabrizio Romano og David Ornstein er det snakk om et ordinært lån, uten verken opsjon eller obligasjon om et fremtidig kjøp.

Den 29 år gamle lynvingen har gjentatte ganger fått klar beskjed om at han ikke er tiltenkt en plass i systemet til den ferske Chelsea-treneren Enzo Maresca.

Italieneren har vraket Sterling fra samtlige kamptropper denne sesongen, og har i flere intervjuer vært dønn ærlig om at engelskmannen kommer til å få minimalt med spilletid så lenge han er trener i klubben.

Da Chelsea hentet Pedro Neto fra Wolverhampton tidligere i sommer, ble Sterling dessuten fratatt sitt draktnummer 7. Han har siden da stått oppført uten draktnummer på klubbens nettsider.

Sterling, som har spilt 82 landskamper for England, noterte seg for åtte scoringer og fire målgivende pasninger i Premier League forrige sesong.