Kjempesmell for Ødegaards Arsenal – storkjøp pådro seg bruddskade på første trening

Det opplyste Arsenal-sjefen på pressekonferansen i forkant av helgens Premier League-oppgjør hjemme mot Brighton.

Ifølge Arteta skal midtstopper Gabriel ha landet oppå Merino i en duell torssdag, og den spanske treneren forteller at han tror nysigneringen vil miste noen uker med fotball.

Arteta forteller at det trolig dreier seg om et lite brudd.

– Det er veldig uheldig. Det oppsto en kollisjon, og han har pådratt seg en skulderskade. Han var veldig entusiastisk før det skjedde, og alt så bra ut, sa Arteta.

Onsdag ble Merino møtt med et håndskrevet brev på spansk signert Martin Ødegaard da han signerte for Arsenal.

«Jeg er overbevist om at vi kommer til å oppnå store ting sammen. Vi er her uansett hva du måtte trenge for å finne deg til rette så raskt som mulig. Vi er familien din nå», skrev den norske kapteinen.

Merino var en del av den spanske troppen som vant EM i fotball i sommer, og han avgjorde kvartfinalen mot vertsnasjon Tyskland da han scoret med to minutter igjen av ekstraomgangene.

Spanjolen har tidligere spilt i Premier League for Newcastle. Først ble han klar på lån fra Dortmund sommeren 2017, før han senere i sesongen ble signert permanent.

28-åringen har spilt i Real Sociedad siden overgangen fra Newcastle i 2018. Merino har gjort seg godt bemerket i La Liga, der han ble valgt til årets lag i 2022/23-sesongen.

