Mikel Merino klar for Arsenal – gjenforenes med Martin Ødegaard

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Arsenal bekrefter overgangen i sine mediekanaler. I en video publisert på X ser man manager Mikel Arteta introdusere Merino for sine nye lagkamerater.

– Mikel, velkommen til vårt hjem. Vi er alle ansvarlige for alt og alle, og det betyr at vi skal fortelle ham umiddelbart hvordan vi lever, hvordan vi snakker, hva som er språket vårt og hva vi forventer av hverandre. Så kan han tilpasse seg til laget vårt så fort som mulig, sier Arteta.

I London-klubben får Mikel igjen spille sammen med Martin Ødegaard, slik han gjorde i Real Sociedad da nordmannen var der på utlån fra Real Madrid i 2019/20-sesongen.

– Takk til alle for den varme velkomsten. Jeg er veldig glad for å være her med alle dere. Jeg gleder meg til sesongen. Forhåpentlig kan vi fortsette å gjøre store ting, sier Merino i X-videoen.

Merino var en del av den spanske troppen som vant EM i fotball i sommer, og han og avgjorde kvartfinalen mot vertsnasjon Tyskland da han scoret med to minutter igjen av ekstraomgangene.

Spanjolen har tidligere spilt i Premier League for Newcastle. Først ble han klar på lån fra Dortmund sommeren 2017, før han senere i sesongen ble signert permanent.

28-åringen har spilt i Real Sociedad siden overgangen fra Newcastle i 2018. Merino har gjort seg godt bemerket i La Liga, der han ble valgt til årets lag i 2022/23-sesongen.

Midtbanespilleren vant også den koronautsatte utgaven av Copa del Rey 2020, da han ble kåret til banens beste i finalen i april 2021.

Les også: Arsenal endte tapsrekken mot Aston Villa – Trossard-mål på første touch

Les også: To nordmenn skal gjøre opp om Premier League-trofeet i år også (+)