Hovland skal forsvare FedEx-cupen – dette er torsdagens TV-sport

09.55: Bordtennis, Paralympics fra Paris. Blandet lag og lag, fra La Chapelle Arena Court 4. Med Aida Dahlen/Merethe Tveiten og Nora Korneliussen/Jenny Helene Slettum i klasse D14. (NRK 1)

11.30: Goalball, Paralympics fra Paris. Gruppe C, kamp 1: Tyrkia – Brasil, fra Paris Expo Porte de Versailles. Goalball er en form for håndball som spilles innendørs på en volleyballbane med bjelle inne i en ball som kastes fra spiller til spiller og der målet er å få den i mål. (NRK 1)

12.30: Badminton, Paralympics fra Paris. Innledende runder kvinner, menn og blandet lag, fra fra La Chapelle Arena Court 4. Helle Sagøy stiller i klasse L4 og møter Nipada Seansupa fra Thailand i sin første kamp, som er tidligst 13.50. (NRK 1)

13.00: Sykkel, UCI World Tour. Renewi Tour, etappe 2: Tessenderlo – Tessenderlo (15.4km). Individuell tempoetappe i Belgia, der Per Strand Hagenes (Visma Lease a Bike) og Tobias Foss (INEOS Grenadiers) er de norske deltagerne. (Eurosport 1)

13.30: Golf, DP World Tour. Første dag av British Masters, fra Belfry Golf Club, Wishaw, Warwickshire, England. (V Sport Golf)

13.30: Rullestolrugby, Paralympics i Paris. Gruppe A, kamp 1: USA – Canada, fra Champ-de-Mars Arena, Paris. (NRK 1)

14.30: Sykkel, Spania Rundt. Etappe 12: Ourense Termal – Manzaneda (137,5 km). Kupert etappe med fjellavslutning. Sven Erik Bystrøm (Groupama FDJ) og Torstein Træen (Bahrain-Victorious) er de norske representantene. (Eurosport Norge & TV2 Sport 2)

15.15: Goalball, Paralympics fra Paris. Gruppe B, kamp 1: Ukraina – Egypt, fra Paris Expo Porte de Versailles. Goalball er en form for håndball som spilles innendørs på en volleyballbane med bjelle inne i en ball som kastes fra spiller til spiller og der målet er å få den i mål. (NRK 1)

16.30: Sykkel, Paralympics fra Paris. Banesykling, kvinner og menn. Fra Velodrome National, Saint-Quentin-en-Yvelines. (NRK 1)

17.00: Tennis, U.S Open. Dag 4 av årets fjerde og siste Grand Slam-turnering. Med andre runde kvinner og menn, fra Flushing Meadows, New York. (Eurosport Norge)

17.45: Fotball, Champions League. Trekning av årets gruppespill i mesterligaen. Fra UEFAs hovedkontor i Nyon, Sveits. (TV2 Sport 1)

18.00: Tennis, U.S Open. Dag 4 av årets fjerde og siste Grand Slam-turnering fortsetter. Med andre runde kvinner og menn, fra Flushing Meadows, New York. (Eurosport 1 & Eurosport Norge)

19.00: Golf, PGA Tour. Første dag av Tour Championship, fra East Lake Golf Club, Atlanta, Georgia. Den avsluttende turneringen av årets FedEx-cup, som Viktor Hovland vant i fjor. Hovland går ut sammen med Russel Henley klokka 18.27 på den første dagen. (Eurosport Norge)

19.00: Fotball, La Liga. Runde 3: Girona – Osasuna, fra Estadi Montilivi, Girona. (TV2 Sport Premium)

19.00: Golf, Ladies European Tour. Første dag av KPMG Womens Irish Open, fra The O’Meara Course at Carton House, Kildare, Irland. (V Sport Golf)

20.00: Bordtennis, Paralympics fra Paris. Blandet lag og lag finaler, fra La Chapelle Arena Court 4. Med Aida Dahlen/Merethe Tveiten og Nora Korneliussen/Jenny Helene Slettum i klasse D14 om de kvalifiserer seg. (NRK 2)

21.00: Tennis, U.S Open. Dag 4 av årets fjerde og siste Grand Slam-turnering fortsetter. Med andre runde kvinner og menn, fra Flushing Meadows, New York. (Eurosport Norge)

21.30: Fotball, La Liga. Runde 3: Las Palmas – Real Madrid, fra Estadio Gran Canaria, Las Palmas, Kanariøyene. (TV2 Sport 1)

21.30: Golf, LPGA Tour. Første dag av FM Global Championship, fra TPC Boston, Massachusetts. (V Sport Golf)

00.00: Tennis, U.S Open. Dag 4 av årets fjerde og siste Grand Slam-turnering fortsetter. Med andre runde kvinner og menn, fra Flushing Meadows, New York. (Eurosport 1 & Eurosport Norge)

03.00: Tennis, U.S Open. Dag 4 av årets fjerde og siste Grand Slam-turnering fortsetter. Med andre runde kvinner og menn, fra Flushing Meadows, New York. (Eurosport 1 & Eurosport Norge)

