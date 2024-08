Merker alderen som 22-åring: – Vil heller bli en lokalfotballegende

HEMINGBANEN (Dagsavisen): Etter at han herjet på kanten for Grei i 3. divisjon i 2022, har Christiaan Wielens rukket å være innom både Oppsal, Follo og Gamle Oslo, før han tirsdag kveld møtte gamle lagkamerater i en tidlig seriefinale i kampen om opprykk tilbake til 3. divisjon. For Heming.

– Hehe, det var kjekt å spille mot tidligere lagkamerater og se gamle kompiser igjen, men litt kjipt at vi ikke fikk seieren. Det gjør at jeg sitter igjen med en litt bitter følelse, men det er er alltid kjekt å spille fotball, så det er det viktigste for meg nå, sier Wielens til Dagsavisen og fortsetter:

– Jeg dro fra Grei for å fortsette å spille 3. divisjon etter nedrykket. Da gikk turen til Oppsal, og etter en god vårsesong der fikk jeg tilbud fra Follo. Da de rykket opp i løpet av den høsten håpet jeg å bli med opp i 2. divisjon, men etter at det ikke skjedde fant jeg meg tilrette i Gamle Oslo foran årets sesong. Det starta helt greit, men etter hvert mista jeg litt av kjærligheten til fotball der, så derfor kom jeg hit til Heming for å finne igjen den gleden og fokusere litt mer på skole, forteller Wielens.

Mistet kjærligheten

Heming blir med det hans fjerde klubb siden han forlot Grei i 2022, noe som har gjort at han har skifta klubb hvert halvår de to siste årene.

– Det var mye som gjorde at jeg ikke hadde tid til å legge til rette for å spille fotball og være med på alt i FC Oslo, i tillegg til å gjøre andre ting som å være med venner og gå på skole. Til slutt var det et enkelt valg for meg å dra til Heming, da vi får fri i helgene her. Vi har bare en tidlig trening på lørdag og resten av helgen fri, og da er det enklere å fokusere på skole, familier og venner, forteller Wielens og fortsetter:

– Jeg følte meg ikke helt på plass på høyrekanten i Gamle Oslo, og for meg gikk ikke ting helt som planlagt. De har et veldig bra lag, og jeg elsker fortsatt gutta på laget og kommer til å heie på de resten av sesongen og håper de får opprykket, men i løpet av våren falt jeg litt ut av kjærligheten til fotballen. Derfor kom jeg som sagt hit for å finne den igjen, og trappe litt ned, forklarer Wielens.

Christiaan Wielens var som vanlig en håndfull for motstandernes forsvarsspillere, og skapte sjanser for sine lagkamerater. (Pål Karstensen)

Men akkurat det å trappe ned er ikke det man forbinder med et hardtsatsende Heming-lag.

– Vi satser selvfølgelig på opprykk til 3. divisjon, men det kan bli vanskelig siden det ikke gikk veien mot Grei. Alt kan skje i den divisjonen her, så løpet er på ingen måte kjørt. men det er klart at vi hadde vært nærmere med seier som hadde gitt oss større muligheter for å rykke opp. For oss gjelder det å hente tre poeng i hver eneste kamp, og satse på at noen andre gjør en jobb for oss mot Grei de kommende ukene.

Får ikke én krone i Heming

22-åringen sier at han fortsatt har mange gode kompiser i Grei, og at det er litt merkelig at han nå skal hindre laget han tidligere har spilt for å rykke opp.

– Det hadde jo vært kult å vende hjem til Grei, så sånn sett er det kanskje litt kjipt å signere for Heming og prøve å ødelegge for dem, da jeg vet at de også satser veldig hardt. Det gjør Heming også, men de har litt færre treninger her, som gjør det enklere for meg å satse på skolen. Jeg kjenner fortsatt folk begge steder, slik at jeg visste litt om hvordan treningshverdagen og ukene så ut begge steder, og da lente jeg til slutt mot at det var best for meg å være her, forteller kantspilleren.

Han har selvsagt fått med seg kritikken som har blitt rettet mot Heming om pengebruken i 4. divisjon, men akkurat der kan han berolige alle om at det ikke er hans motivasjon.

– Jeg har ikke fått en eneste krone for å spille for Heming. Jeg er fra vestkanten, og bor på Majorstua, så for meg var det egentlig et ganske enkelt valg å ta. Det er fem stopp med t-banen til trening, og jeg kjenner mange av gutta som spiller her fra før, sier han om grunnen til at han valgte Heming.

Christiaan Wielens fortviler etter å ha misbrukt en mulighet mot Grei og Marcus Kristiansen (Pål Karstensen)

Prioriterer skolegangen

Den fotrappe kantspilleren har nettopp startet det andre året med HR og administrasjon på Høyskolen Kristiania, og sier at det blir det viktigste for han nå fremover da han i en alder av 22 år merker alderen.

– Hehe, når du ser flere av kompisene dine spille Champions League, Europa League og er ute i topp 5-ligaene, mens du selv spiller i 4. divisjon merker du fort alderen at det å bli proff fotballspiller ikke er noe for deg. Fotball er nå mest for å holde formen og at jeg elsker å spille, sier han og fortsetter:

– Skolegangen er viktigere for meg, og med en gang jeg er ferdig på skolen vil jeg ut i jobblivet. Jeg har vært på et par prøvespill og vært innom et par klubber i 2. divisjon, men aldri helt fått det til å fungere. Så jeg har funnet ut at det er bedre å ligge på sofaen og se kompiser som Oscar Bobb og Fredrik Oppegård herje på TVen, så kan jeg heller bli en legende i 3. divisjon og 4. divisjon. Det er målet. Holde kroppen i gang og spille til jeg er 40, avslutter Wielens og ler.

