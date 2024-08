Suser i krysset fra Tvedten reddet VIF fra Kolbotn-flause: – Sjukt deilig

Etter åtte strake seiere har Vålerenga åpnet opp en luke på gedigne 14 poeng i ligaen, og Norges suverent beste damelag var derfor store favoritter mot Kolbotn på Grorud onsdag kveld. Det skulle likevel gå neste hele kampen før Vålerenga til slutt fikk hull på byllen, da Olaug Tvedten til slutt gjorde alt selv og sikret tre poeng med et drømmeskudd i krysset.

– Den satt langt inne, men det var sjukt deilig at vi fikk det målet. Vi roter det egentlig til hele kampen, deilig. Ser at det er mulig å få til et skudd. Alltid ledig i krysset. Måtte gå for det. Deilig at den satt, sier Tvedten til TV2 etter kampslutt.

Kolbotn best i gang

Vertene får ikke spille på egen bane på grunn av at den rehabiliteres, men på Grorud match kunstgress var det Kolbotn som kom klart best i gang og burde tatt ledelsen før det var spilt fem minutter.

Kolbotn presset Vålerenga veldig høyt, og presset frem flere feil i VIFs bakre rekker, som også skapte store muligheter for Kolbotn. Først var det Celine Larsen som presset knallhardt, slik at Liliana Malloul tilslutt fikk ballen på omtrent åpent mål like utenfor fem-meteren, men hennes skudd ble blokkert av Elise Thorsnes og returen ble satt utenfor mål slik at Vålerenga fikk utspill.

Også på det utspillet presset Kolbotns Celine Larsen frem en feil hos VIF-keeper Tove Engblom, som brukte for lang tid og mistet ballen inne i egen fem-meter. Ballen trillet ut til Johanne Fridlund, men hennes forsøk på å sette ballen i mål ble mesterlig reddet av Engblom, som rettet opp i egen feil.

– Den sjansen må jeg sette, og det er litt for dårlig at jeg ikke treffer rent på den ballen siden det er en av de største sjansene vi har, sa Kolbotns Liliana Malloul til TV2 om sin store sjanse i pausen.

Kjempebom fra Espås

Vålerenga spiller sin siste kamp i serien før de tar turen til Romania for å delta i den første miniturneringen i kampen om en mesterligabillett, og trener Nils Lexerød valgte å rullere på laget for å gi noen av de faste spillerne som Janni Thomsen og Thea Bjelde en liten pause og gi Tuva Espås en sjelden mulighet fra start.

Det gjorde at VIF-damene brukte en halv omgang på å venne seg til det høye presset, og spille seg litt inn i kampen borte mot Kolbotn. Minuttet før halvtimen var det Vålerengas tur til å misbruke en eventyrlig mulighet, da Tuva Espås fikk stå helt alene på tre-fire meter etter en heading fra Michaela Kovacs på et innlegg fra Olaug Tvedten. Espås fikk dempet ballen, men feide den langt over fra kloss hold.

– Den skal jeg sette. Enkelt og greit. Det er bare utrolig dårlig av meg, sa Tuva Espås om sin gedigne mulighet til TV2 i pausen.

Flere sjanser ble det ikke det siste kvarteret, der Kolbotn blant annet satte inn Sigrid Antonsen Gamst som fyller 15 år onsdag etter en hodeduell. Dermed gikk lagene likt inn i garderoben etter de første 45 minuttene på Grorud, der Kolbotn startet best, men Vålerenga spiste seg inn i kampen og tok over.

– Vi gjør ingen god første omgang, og har ikke det tempoet vi kan ha inne. Vi må gjøre et par justeringer nå i pausen, så lover jeg at vi skal vise oss fra en bedre side i andre omgang, fortalte Espås.

Kolbotn holder unna

Vålerenga hadde det meste av ballen etter pause også, men Kolbotn forsvarte seg bra. Det gjorde at VIF ikke kom til mange sjansene, og det var en nokså sjansefattig og litt kjedelig affære. Det gjorde at Nils Lexerød tok grep etter timen spilt, og satte inn Sara Hørte og Janni Thomsen for Kovacs og Tennebø.

Hørte fikk en mulighet på corner noen minutter etter hun kom inn, men forsøket ble slått over. Den påfølgende corneren ble slått ut ut i returrommet, der Sædis Heidarsdottir kom litt for langt bakpå og satte skuddet sitt fra straffemerket et par meter over mål.

Vålerenga kom gradvis til flere og flere skuddforsøk etter timen, først ved Olaug Tvedten som skjøt rett på keeper og så ved Karina Sævik som skjøt over like etter det. Ti minutter før slutt tvang Emma Godø frem en ny god redning fra Kolbotns keeper Selma Panengstuen, som leverte en god forestilling for vertene.

Tvedten reddet VIF igjen

Stine Brekken ble så kastet inn i de ti siste minuttene for å avgjøre det hele. Vålerenga hadde så og si powerplay det siste kvarteret, men klarte ikke å skape de helt store sjansene. Noen skudd ble det, men stort sett ble det for upresist og ingen fare for Kolbotn-keeper Selma Panengstuen.

Men Kolbotn-keeperen måtte bite i det sure eplet til slutt, da Olaug Tvedten på pur vilje tryllet fram et seiersmål. Midtbanemaestroen plukket opp ballen midt på banen, satte fart på mot Kolbotns 16-meter og fra litt skrått hold banket hun ballen i krysset med nok et fantastisk langskudd.

– Det er viktig å ha sånne spillere som Olaug som tør å klinke til og setter den i krysset. I flere kamper i fjor klarte vi ikke å avgjøre sånne kamper, så det er godt å se at vi gjør det i år, forteller Elise Thorsnes.

Kolbotn var aldri i nærheten av å svare på Tvedtens drømmescoring, og dermed dro VIF i land tre nye poeng uten å imponere. Seieren gjør at VIF nå leder serien med 14 poeng. VIFs neste kamp nå er ikke før neste lørdag 7. september, da VIF-damene møter vinneren av Mitrovica og Farul Constanta i Romania.

– Den kampen her er en «wake up call» om at vi ikke bare kan spasere ut på banen og ta tre poeng. Du må jobbe knallhardt for poengene uansett, men nå klarer vi i vinne de kampene vi ikke vant i fjor. Det er godt å ta med seg, forteller Karina Sævik.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 18

Kolbotn – Vålerenga 0-1 (0-0)

Grorud match kunstgress

Mål: 0-1 Olaug Tvedten (90.)

Gule kort: Joanna Bækkelund, Selma Panengstuen, Kolbotn.

Dommer: Henrikke Holm Nervik (Sportsklubben Trygg Lade)

Vålerenga (3-5-2): Tove Engblom – Michaela Kovacs (Sara Hørte fra 60.), Elise Thorsnes, Iselin Sandnes Olsen (Selma Pettersen fra 70.) – Ylinn Tennebø (Janni Thomsen fra 60.), Linn Vickius (Ronja Foss Arnesen fra 46.), Emma Godø, Olaug Tvedten, Sædis Heidarsdottir – Karina Sævik, Tuva Espås.

---