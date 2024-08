Eidur Gudjohnsens sønn klar for Sarpsborg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser klubben i sine mediekanaler. Gudjohnsen er Sarpsborgs tredje signering på noen få dager.

– Om man går seks måneder tilbake i tid og sier at vi kunne fått en av de aller beste spissene i Allsvenskan, hadde vi vært sjanseløse. Fra dag én er det Sveinn vi har jaktet. Det har vært hovedsporet vårt og føles litt for godt til å være sant. Det har vært en seig forhandling, men vi er veldig glade over å ha ham på plass, sier sportssjef Hampus Andersson i Sarpsborg.

Islendingen dro til Hansa Rostock fra Elfsborg i januar og spilte tolv kamper og scoret ett mål i 2. Bundesliga. Klubben rykket ned, og denne sesongen har han fått to innhopp på nivå tre i Tyskland.

Gudjohnsen er den eldste sønnen til den islandske fotballegenden Eidur Gudjohnsen. Faren spilte i mange år for Chelsea og Barcelona, og han var også innom Molde på tampen av karrieren.

Sveinn Aron Gudjohnsen står med to mål på 20 kamper for Islands landslag. Han var en del av Barcelona-akademiet da faren spilte der, og som senior har han spilt for blant andre italienske Spezia etter tre år i hjemlig liga.

Tidligere i uken har Sarpsborg hentet Martin Håheim-Elveseter fra Hødd og Nikolai Skuseth fra Ranheim.

