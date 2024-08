Chelsea-marerittet over for Lukaku – solgt til Napoli

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Klubbene bekrefter overgangen i sine mediekanaler.

Dermed ender Lukakus tid i Chelsea tre år etter at han signerte for klubben for annen gang i 2021. Oppholdet i London ble ikke slik verken Chelsea eller Lukaku hadde håpet på.

Kun et snaut halvt år etter returen til Chelsea, kom stjernespissen på kant med klubbens daværende trener Thomas Tuchel. Lukaku uttalte seg svært negativt om den tyske treneren i et intervju med Sky Italia og var inn og ut av laget i sin første sesong tilbake i Chelsea.

I de påfølgende sesongene har Lukaku blitt lånt ut til både Inter og Roma, men nå går ferden til Napoli.

Der gjenforenes Lukaku med den tidligere Chelsea-treneren Antonio Conte, som også hentet Lukaku til Inter fra Manchester United i 2019 for nærmere 750 millioner kroner.

Overgangen fra Inter kostet Chelsea over 1,1 milliard norske kroner. Napoli betaler angivelig 30 millioner pund, tilsvarende over 410 millioner kroner, for å kjøpe Lukaku fra Chelsea, ifølge BBC.

Les også: Mange storoppgjør i mesterligaen – Haaland møter PSG og Inter