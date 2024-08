Mange storoppgjør i mesterligaen – Haaland møter PSG og Inter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For første gang skal mesterligaen spilles som en liga i stedet for gruppespill, og dermed skal hvert lag møte åtte forskjellige motstandere. De 36 klubbene var seedet på fire nivåer, og alle skal møte to lag fra hvert nivå – ett borte og ett hjemme.

Alle de 36 lagene havner i én liga, i stedet for det velkjente gruppespillet med åtte puljer med fire lag i hver. Lagene som havner på 1.- til 8.-plass i ligaen går direkte til åttedelsfinalene. Lagene fra 9.- til 24.-plass havner i omspill om åtte plasser i åttedelsfinalene, der lag fra 9.- til 16.-plass møter lag fra 17.- til 24.-plass. Lagene fra 25.- til 36.-plass ryker ut av turneringen og får heller ikke plass i europaligaen.

I torsdagens trekning introduserte Det europeiske fotballforbundet (Uefa) også en ny «supercomputer» som foretok trekningen. Det er ikke dermed slutt på de klassiske bollene og kulene, men datamaskinen regner ut hvem hvert lag skal møte etter instruks fra personen som har trukket laget.

City fikk Inter (h), PSG (b), Brugge (h), Juventus (b), Feyenoord (h), Sporting (b), Sparta Praha (h) og Slovan Bratislava (b). Det betyr blant annet at Haaland kan møte både Hugo Vetlesen (Brugge) og Markus Solbakken (Sparta Praha) i ligafasen.

Regjerende mester Real Madrid var naturlig nok også på øverste seedingsnivå. Det spanske storlaget skal opp mot Borussia Dortmund (h), Liverpool (b), Milan (h), Atalanta (b), Salzburg (h), Lille (b), Stuttgart (h) og Brest (b).

Uefa opplyser at terminlisten med datoer og kamptidspunkter vil bli kunngjort lørdag.

Les også: Mesterligadrømmen brast for sjanseløse Glimt: – Ikke der vi håpet