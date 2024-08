Casper Ruud i munnhoggeri før US Open-åpningen: – Tror du jeg lyver for deg?

TV-bildene fra New York viste en tydelig oppbrakt Casper Ruud som diskuterte med det som tilsynelatende var en representant for turneringsledelsen før første ball var i spill.

Temaet syntes å være drikkeflaskene nordmannen hadde tatt med seg inn på arenaen for å holde seg kjølig.

– Tror du jeg lyver til deg? Nei? Men det virker sånn, sa Ruud til mannen han diskuterte med.

– Hva gjør du dersom jeg bruker dem? Bøtelegger meg? fortsatte han.

Discovery-kommentator Svein-Espen Lindås Olsen var blant dem som lot seg overraske av seansen.

– Casper har laget en egen blanding som han vil ha i disse flaskene som holder på kulden, sånn at han kan kjøle seg ned. Det er noe de fleste spillere gjør. Han får altså ikke lov til å ha med disse (flaskene), virker det som, sa han.

Ruud skal også ha diskutert med hoveddommeren litt tidligere.

– Det er tydelig at disse flaskene skaper et problem for arrangøren. Det blir action allerede før første ball er slått her, sa Olsen.

Etter at kampen var kommet i gang, viste TV-bildene at Ruuds støtteapparat fylte nordmannens sportsdrikk over på blanke flasker på tribunen.

Les også: Ruud jakter Grand Slam-suksess i USA etter sykdomstrøbbel: – Vekker gode minner