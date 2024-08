Ruud møter kvalifiseringsspiller i US Open – slik blir veien videre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Siden kvalifiseringen pågår i disse dager, er det ikke klart hvem Ruud får som motstander. Hovedturneringen starter mandag.

Ved avansement til runde to møter Ruud trolig den franske veteranen Gaël Monfils. I 3. runde kan Roberto Carballés Baena eller Alexander Bublik stå på andre siden av nettet.

I runde fire er Taylor Fritz en mulig motstander, mens Alexander Zverev og Holger Rune først venter i en kvartfinale.

Ruud unngår å møte spillere som Carlos Alcaraz og Novak Djokovic før i en eventuell semifinale eller finale.

Åttendeseedet

Nordmannen har ikke for vane å gjøre det sylskarpt på hardcourten i New York, men i 2022 tok han seg helt til finalen. Der ble det tap for Alcaraz.

Bortsett fra den sesongen har ikke Ruud klart å ta seg lenger enn til US Opens 3. runde.

25-åringen er seedet som nummer åtte i årets turnering. Det betyr at Ruud ikke kan møte noen av de sju høyest seedede før i en eventuell kvartfinale.

Ruud har vist gode takter på hardcourten denne sesongen. Han har vunnet 19 av 25 kamper på underlaget, og i februar tok han seg til to strake finaler i Mexico (Los Cabos, ATP 250 og Acapulco, ATP 500). I Indian Wells-turneringen (Masters 1000) spilte han seg til kvartfinale.

Sykdomstrøbbel

I Roland-Garros-semifinalen mot Zverev i juni fikk Ruud trøbbel med magen, og etter OL slet han med influensa. Det preget ham både i Montreal og Cincinnati (begge Masters-turneringer).

Natt til fredag norsk tid spiller Ruud kvartfinale mot Nick Kyrgios i showturneringen UTS. Også det skjer i New York.

US Open er den fjerde og siste Grand Slam-turneringen i 2024. Verdensener Sinner gikk til topps i Australian Open i januar, mens Alcaraz både vant Roland-Garros og Wimbledon.

Djokovic jakter på karrierens 25. Grand Slam-tittel. Den ferske OL-mesteren har vært kneplaget denne sesongen, men den serbiske veteranen viste gammel storhet da han slo Alcaraz i finalen på rødgrusen i Paris.

