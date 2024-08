Ruud jakter Grand Slam-suksess i USA etter sykdomstrøbbel: – Vekker gode minner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det var egentlig bare litt uflaks. Jeg fikk en influensavariant i Canada og var litt ute av spill i fire-fem dager, sengeliggende med feber. Så det var synd. Jeg gledet meg til de to turneringene, fortalte Ruud til NTB.

Ruud tok seg videre til andre runde i Montreal, før han måtte kaste inn håndkle grunnet sykdom. Han kom seg likevel til start i Cincinnati uken etter, men heller ikke der var han i form da han røk ut mot hjemmehåpet Felix Auger-Aliassime.

– Jeg vant jo en kamp i Montreal, men så måtte jeg trekke meg i neste. Jeg tok nok det med meg videre til Cincinnati og prøvde å gå ut på banen å gjøre mitt beste, men det var langt fra bra nok, sa Ruud og fortsatte:

– Nå er det hvert fall ute av kroppen og systemet, så nå har jeg hatt en god treningsuke i New York og håper at jeg er hundre prosent klar og jeg gleder meg til å starte turneringen.

Turneringen Ruud henviser til er US Open, Grand Slam-turneringen som avholdes i New York. Der åpner nordmannen mot den relativt ukjente kineseren Bu Yunchaokete.

– Jeg vet ikke altfor mye om han, jeg har ikke sett han spille så mye. Det blir nok en utfordring, for alle her er gode uansett. Jeg har verken trent med han eller sett han spille noe særlig, så det blir et grundig arbeid å prøve å analysere han på video og se om man kan få en liten idé om hvordan han kommer til å spille, fortalte Ruud.

– Jeg tror at dette er hans første Grand Slam-turnering, så jeg har forhåpentligvis litt mer rutine enn han som jeg kan bruke til min fordel, fortsatte han.

Jakter ny finale

Nordmannen har vist gode takter på hardcourten denne sesongen. Han har vunnet 19 av 25 kamper på underlaget, og i februar tok han seg til to strake finaler i Mexico (Los Cabos, ATP 250 og Acapulco, ATP 500). I Indian Wells-turneringen (Masters 1000) spilte han seg til kvartfinale.

I 2022 tok også Ruud seg hele veien til finalen i US Open, hvor han tapte mot den spanske gullkalven Carlos Alcaraz.

– Det er en stor turnering og kanskje den aller største Gram Slam-turneringen størrelsesmessig med tanke på hvor stor stadion og anlegget er. Det er gøy, men det kan også blitt kaotisk og hektisk, sa Ruud og fortsatte:

– Jeg vet at jeg har fått det til en gang før, så jeg får håpe at det vekker gode minner og ta en kamp om gangen og se hvor det bringer meg.

Unngår Alcaraz og Djokovic

Ved avansement til runde to møter Ruud trolig den franske veteranen Gaël Monfils. I 3. runde kan Roberto Carballés Baena eller Alexander Bublik stå på andre siden av nettet.

I runde fire er Taylor Fritz en mulig motstander, mens Alexander Zverev og Holger Rune først venter i en kvartfinale.

Ruud, som for øyeblikket er listet som nummer åtte på ATP-rankingen, unngår å møte spillere som Alcaraz og Novak Djokovic før i en eventuell semifinale eller finale.

