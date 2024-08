Brennhet Broholm med måldobbel: – Vi har noe på gang

Ting har ikke gått helt Børvens vei de siste årene og spissen ble skadet like etter returen til Odd foran denne sesongen.

Mot gamleklubben RBK, fikk spissen endelig score mål igjen da han utlignet på volley tidlig i annen omgang.

Dessverre for Børven og Odd ble dét eneste grunn til å juble søndag kveld. Rosenborg ble til slutt for sterke.

Både Børven og Rosenborgs Noah Holm scoret ett ugyldig og ett gyldig mål i løpet av kampen. Det førte til uavgjort 1-1, før en Broholm i kjempeform avgjorde med to scoringer i den siste halvtimen av kampen.

Rosenborg har virkelig fått vind i seilene den siste tiden. Alfred Johanssons menn sikret sin fjerde seier på fem kamper med triumfen mot Odd.

– Det føles bra. Seier på bortebane er bra. Vi har noe på gang nå, så det er deilig. Vi har spilt ganske bra i hele år, men har slitt med resultatene, sa Broholm til TV 2 etter kampen.

Storoppgjør

Neste runde får RBK et skikkelig rivaloppgjør hjemme mot Molde, med publikum tilbake på tribunen etter at 4-0-seieren over Lillestrøm onsdag ble spilt for tomme tribuner.

– Jeg gleder meg til neste helg. De får møte opp på søndag, så blir det en artig kamp det, sier Broholm om et rivaloppgjør han tydelig ser fram til.

Odd spiller borte mot Fredrikstad og er i virkelig poengnød. Skiens-laget ligger nå helt sist på tabellen etter at Sandefjord vant tidligere søndag.

Marginer

1. omgang ble preget av scoringer som lå på grensen mellom gyldig og ugyldig.

Holm var i offside da han styrte ballen i mål etter et drøyt minutt av kampen. Etter 25 minutter scoret han et gyldig mål, da han så vidt var på rett side av offsidelinjen og sendte Rosenborg i ledelsen.

Ti minutter senere var det Børvens tur til å sende ballen i nettmaskene, men et tungt flagg fra linjedommeren kom opp for offside og det viste seg å være korrekt med hårfin margin.

Avslutningen til Børven var upåklagelig, men scoringen mot gamleklubben skulle la vente på seg.

Blinkskudd

For fem minutter ut i annen omgang kunne endelig 32-åringen juble for sitt første mål i Odd-drakten etter comebacket. En klarering fra RBK-forsvaret gikk mot Odd-spissen, som rappet til på hel volley og ballen føk i nettet.

Rosenborg-fansen, som blusset utenfor stadion og stoppet kampen mot LSK tidligere i uken, til tross for at oppgjøret skulle spilles for tomme tribuner, hadde ny blussaksjon like etter målet til Børven.

Om det fyrte opp spillerne vites ikke, men bortelaget tok i alle fall initiativet i kampen og satte inn 2-1 da Broholm forserte med ballen i feltet, før han klinte den opp i hjørnet bak en utspilt Kjetil Haug, som debuterte i Odd-buret.

Broholm scoret igjen etter 85 minutter, nok en gang på lekkert vis. Kantspilleren tok ned ballen på brystet, la ballen til rette med et par gode touch og curlet ballen i mål i borteste hjørne.

